CNBC-e'de yer alan habere göre; Tesla, otonom ulaşım hedefinde kritik bir adım atarak direksiyon ve pedal bulunmayan Cybercab modeli için seri üretimi başlattı. Gigafactory Texas'taki üretim hattından paylaşılan görüntülerde aracın sürücüsüz şekilde hareket ettiği görülürken, bu gelişme Cybercab'in yalnızca bir konsept değil, gerçek bir otonom sistem olarak geliştirildiğini ortaya koydu.

ROBOTAKSİ MODELİNİN MERKEZİNDE

Cybercab, Tesla'nın klasik araç satış modelinden farklı olarak doğrudan robotaksi hizmetleri için tasarlandı. Araçta direksiyon, gaz ve fren pedalı gibi geleneksel sürüş bileşenleri yer almıyor.

Şirket, kullanıcıların mobil uygulama üzerinden araç çağırdığı tamamen sürücüsüz bir ulaşım ağı kurmayı hedefliyor. Bu modelle birlikte bireysel araç sahipliğinden "Talep üzerine ulaşım" sistemine geçişin hızlanması bekleniyor.

FABRİKADAN SÜRÜCÜSÜZ ÇIKIŞ

Gigafactory Texas üretim hattından çıkan Cybercab'in sürücüsüz hareket edebilmesi, aracın otonom teknolojisinin üretim aşamasında aktif olarak kullanıldığını gösteriyor. Bu durum, Tesla'nın otonom sürüşte geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

EN BÜYÜK ENGEL REGÜLASYON

Her ne kadar seri üretim başlamış olsa da Cybercab'in yollara çıkması için yasal süreçler belirleyici olacak. Özellikle direksiyonsuz araçlara ilişkin düzenlemeler, farklı ülkelerde önemli engeller oluşturuyor.

Uzmanlar, güvenlik standartları ve regülasyonların bu tür araçların yaygınlaşma hızını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

HEDEF 30 BİN DOLARIN ALTI

Tesla'nın Cybercab modeli için 30 bin doların (yaklaşık 1.350.450 TL) altında bir maliyet hedeflediği ifade ediliyor. Bu hedef, aracın geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak yüksek hacimli üretim planının bir parçası olarak görülüyor.

OTOMOTİVDE YENİ DÖNEM

Cybercab ile Tesla, otomotiv sektöründe oyunun kurallarını değiştirebilecek bir dönüşüm başlatmayı hedefliyor. Direksiyonsuz ve tamamen otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte ulaşım alışkanlıklarının köklü şekilde değişmesi bekleniyor.

TESLA CYBERCAB TÜRKİYE'DE VAR MI?

Tesla Cybercab'in şu an için Türkiye'de resmi satışı bulunmuyor. Nisan 2026 itibarıyla ABD'de seri üretimine başlanan modelin Türkiye pazarına girişinin önünde ise önemli engeller yer alıyor.

Mevcut yasal düzenlemelere göre Türkiye'de otonom araçların araç içi operatörle ve belirli güzergahlar dahilinde kullanılması gerekiyor. Bu durum, direksiyon ve pedal içermeyen Cybercab'in mevcut Karayolları Trafik Kanunu ile uyumlu olmadığı belirtiliyor.

Öte yandan ABD'de üretilen Tesla modellerine uygulanan ek gümrük vergileri de aracın 30 bin dolar altı fiyat hedefinin Türkiye'de geçerliliğini zorlaştırıyor. Ayrıca Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) sisteminin Türkiye'de henüz aktif olmaması, modelin kısa vadede kullanıma sunulmasının önündeki bir diğer önemli engel olarak görülüyor.