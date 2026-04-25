27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında, tekstilden yazılıma, finansman sektöründen gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren beş önemli şirket nakit kâr payı dağıtacak.

HAFTANIN ŞAMPİYONU: NETCAD YAZILIM

Haftanın en dikkat çeken ödemesi yazılım sektörünün devlerinden Netcad’den geliyor.

Pay başına brüt 4,37 TL'yi aşan ödeme miktarıyla Netcad, haftalık listenin zirvesinde yer alıyor.

Yatırımcıların bu ödemeden faydalanmak için 30 Nisan tarihinde hisse sahibi olmaları gerekiyor.

TEKSTİLDE GELENEK SÜRÜYOR: YÜNSA

Haftanın ilk ödeme startını Yünsa veriyor. Pazartesi günü (27 Nisan) hak kullanım tarihi olan şirketin ödemeleri, hafta ortasında çarşamba günü hesaplara yansımış olacak.

TAKSİTLİ ÖDEMELER VE GYO AVANTAJI

• Taksitli Modeller: Katılımevim ve Osmanlı Yatırım, kâr paylarını bölerek dağıtmayı tercih eden şirketler olarak öne çıkıyor. Her iki şirket de salı günü hak kullanım süreciyle ilk taksit dağıtımlarını başlatacak.

• Vergi Avantajı: Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olan Mistral GYO, vergi muafiyeti nedeniyle brüt ödemeyi net olarak yatırımcısına yansıtarak dikkat çekiyor.

Temettü ödemesi yapılacak günlerde, hisse senedi fiyatları dağıtılan brüt temettü miktarı kadar aşağı yönlü güncellenerek işleme başlar. Hesaba nakit girişleri ise genellikle "ödeme tarihi" olarak belirtilen valör gününde gerçekleşir.

