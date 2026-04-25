Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamalara göre, üç önemli şirket sermaye yapılarını güçlendirmek adına bedelli ve bedelsiz artırım kararlarını duyurdu.

Nisan ayının sondan bir önceki haftasında, özellikle enflasyon düzeltmesi farklarının sermayeye ilave edilmesi ve nakit akışının güçlendirilmesi hedefleri ön plana çıktı.

REYSAŞ GYO (RYGYO): BEDELSİZ ORANINDA DEV GÜNCELLEME

Reysaş GYO, daha önce başlattığı sermaye artırım sürecinde SPK’nın talebi doğrultusunda finansal raporlarını güncelledi.

32.31.12.2025 verilerine göre artan enflasyon düzeltmesi farkları, şirketin bedelsiz oranını yukarı çekmesini sağladı.

• Mevcut Sermaye: 2.000.000.000 TL

• Bedelli Artırım: Yüzde 50 oranında (1.000.000.000 TL nakit)

• Bedelsiz Artırım: Yüzde 100’den yüzde 250’ye çıkarıldı (5.000.000.000 TL iç kaynaklardan)

• Yeni Hedef Sermaye: 8.000.000.000 TL (Eşanlı artırımlar sonrası toplam)

REYSAŞ LOJİSTİK (RYSAS): HEM NAKİT HEM BEDELSİZ TAKVİYESİ

Grubun lojistik ayağı olan RYSAS da benzer bir revizeye gitti. Enflasyon düzeltmesi kaynaklı olumlu farklar, bedelsiz pay oranının ikiye katlanmasını sağladı.

• Mevcut Sermaye: 2.000.000.000 TL

• Bedelli Artırım: Yüzde 100 oranında (2.000.000.000 TL nakit)

• Bedelsiz Artırım: Yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarıldı (2.000.000.000 TL iç kaynaklardan)

• Yeni Hedef Sermaye: 6.000.000.000 TL

Consus Enerji (CONSE): yüzde 100 Bedelli Kararı

Enerji sektörünün oyuncularından Consus Enerji, 22 Nisan tarihinde aldığı kararla sermayesini tamamen nakit karşılığı (bedelli) olarak iki katına çıkarma kararı aldı.

Şirket, bu artışla elde edilecek fonu stratejik raporlarında belirtilen alanlarda kullanarak büyümesini finanse etmeyi hedefliyor.

• Mevcut Sermaye: 771.000.000 TL

• Bedelli Artırım: Yüzde 100 oranında (771.000.000 TL nakit)

• Yeni Hedef Sermaye: 1.542.000.000 TL

Şirketlerin bu kararları SPK onayına tabidir. Yatırımcıların süreci KAP üzerinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.