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Gram altın 6.430 TL'yi aşarken, çeyrek altın 10.515 TL, Cumhuriyet altını 41.932 TL seviyesinde işlem görüyor. 9 Haziran güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları, 9 Haziran Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altının 4.324 dolar seviyelerinde işlem görmesiyle birlikte iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde yön arayışı sürüyor.

9 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın
Gram altın alış fiyatı 6.430,53 TL, satış fiyatı ise 6.431,38 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatları! Altın piyasasında son rakamlar (9 Haziran), Görsel 1

Çeyrek altın
Çeyrek altın alış fiyatı 10.288,85 TL, satış fiyatı 10.515,30 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları! Altın piyasasında son rakamlar (9 Haziran), Görsel 2

Yarım altın
Yarım altın alış fiyatı 20.510,46 TL, satış fiyatı ise 21.027,84 TL seviyesinde yer alıyor.

Dolar 46 TL'nin üzerinde! Euro'da son durum (9 Haziran) Dolar 46 TL'nin üzerinde! Euro'da son durum (9 Haziran)

Tam altın
Tam altın alış fiyatı 42.069,00 TL, satış fiyatı 42.431,00 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın fiyatları! Altın piyasasında son rakamlar (9 Haziran), Görsel 3

Ata altın
Ata altın alış fiyatı 42.636,22 TL, satış fiyatı ise 43.710,63 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatları! Altın piyasasında son rakamlar (9 Haziran), Görsel 4

Cumhuriyet altını
Cumhuriyet altını alış fiyatı 41.155,41 TL, satış fiyatı 41.932,59 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları! Altın piyasasında son rakamlar (9 Haziran), Görsel 5

Gremse altın
Gremse altın alış fiyatı 104.802,00 TL, satış fiyatı ise 105.997,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatları! Altın piyasasında son rakamlar (9 Haziran), Görsel 6

Ons altın
Küresel piyasalarda ons altın alış fiyatı 4.323,27 dolar, satış fiyatı ise 4.324,13 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.427,71 6.428,64 % 0.14 11:45
Ons Altın / TL 199.462,47 199.560,93 % -0.08 12:00
Ons Altın / USD 4.326,35 4.326,89 % -0.09 12:00
Çeyrek Altın 10.284,33 10.510,83 % 0.14 11:45
Yarım Altın 20.504,39 21.021,66 % 0.14 11:45
Ziynet Altın 41.137,33 41.914,75 % 0.14 11:45
Cumhuriyet Altını 42.831,00 43.498,00 % -0.32 17:04
Tüm Altın Fiyatları

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