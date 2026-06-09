Altın fiyatları, 9 Haziran Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altının 4.324 dolar seviyelerinde işlem görmesiyle birlikte iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde yön arayışı sürüyor.

9 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Gram altın alış fiyatı 6.430,53 TL, satış fiyatı ise 6.431,38 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın alış fiyatı 10.288,85 TL, satış fiyatı 10.515,30 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın

Yarım altın alış fiyatı 20.510,46 TL, satış fiyatı ise 21.027,84 TL seviyesinde yer alıyor.

Tam altın

Tam altın alış fiyatı 42.069,00 TL, satış fiyatı 42.431,00 TL olarak kaydedildi.

Ata altın

Ata altın alış fiyatı 42.636,22 TL, satış fiyatı ise 43.710,63 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını alış fiyatı 41.155,41 TL, satış fiyatı 41.932,59 TL olarak işlem görüyor.

Gremse altın

Gremse altın alış fiyatı 104.802,00 TL, satış fiyatı ise 105.997,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın

Küresel piyasalarda ons altın alış fiyatı 4.323,27 dolar, satış fiyatı ise 4.324,13 dolar seviyesinde işlem görüyor.