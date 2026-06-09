Dolar ve Euro kuru, 9 Haziran Salı günü yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler döviz kurları üzerinde etkili olurken, dolar/TL ve Euro/TL'deki hareketlilik yakından takip ediliyor.

Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasalarında yön arayışı sürerken, yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL kuru 9 Haziran TSİ 07.20 itibarıyla alışta 46,12 TL, satışta ise 46,13 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL kuru ise aynı saat itibarıyla alışta 53,19 TL, satışta 53,33 TL seviyelerinde bulunuyor.