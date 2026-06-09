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Dolar/TL 46 seviyesinin üzerinde, Euro/TL ise 53 lira bandında işlem görüyor. İşte 9 Haziran 2026 güncel döviz kurları!

Dolar ve Euro kuru, 9 Haziran Salı günü yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler döviz kurları üzerinde etkili olurken, dolar/TL ve Euro/TL'deki hareketlilik yakından takip ediliyor.

Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasalarında yön arayışı sürerken, yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL kuru 9 Haziran TSİ 07.20 itibarıyla alışta 46,12 TL, satışta ise 46,13 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL kuru ise aynı saat itibarıyla alışta 53,19 TL, satışta 53,33 TL seviyelerinde bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,11 46,13 % 0.03 11:46
Euro 53,29 53,30 % 0.15 11:46
İngiliz Sterlini 61,73 61,74 % 0.29 11:46
Avustralya Doları 32,50 32,53 % 0.1 11:46
İsviçre Frangı 57,86 57,91 % 0.15 11:46
Rus Rublesi 0,64 0,65 % 1.94 11:40
Çin Yuanı 6,81 6,81 % 0.24 11:46
İsveç Kronu 4,89 4,89 % 0.06 11:46
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