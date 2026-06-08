Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği yeni iş ilişkileri geçen hafta da hız kesmedi. 1-5 Haziran 2026 döneminde savunma sanayi, enerji, sanayi, sağlık ve gayrimenkul sektörlerinde önemli sözleşmeler ve ihaleler açıklandı.

Haftanın en dikkat çekici gelişmeleri arasında ASELSAN'ın toplam büyüklüğü 1,1 milyar doları aşan iki ayrı savunma sanayi sözleşmesi ile Borusan Boru'nun (BRSAN) 742 milyon dolarlık siparişi yer aldı.

HAFTANIN YILDIZI SAVUNMA SANAYİ OLDU

ASELSAN (ASELS), 1 Haziran'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile 845 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirket 4 Haziran'da ise aynı kurumla 271,5 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye daha imza attı.

Böylece ASELSAN'ın yalnızca bir haftada açıkladığı sözleşmelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,12 milyar dolara ulaştı.

BORUSAN'DAN 742 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ

Haftanın en büyük iş ilişkilerinden biri de Borusan Boru'dan geldi. Şirket, yurt dışındaki müşterisinden 742 milyon dolar tutarında sipariş aldığını açıkladı.

ENERJİ ŞİRKETLERİ ÖNE ÇIKTI

Europower Enerji (EUPWR), TEİAŞ Genel Müdürlüğü ihalesinde 331,3 milyon TL tutarında iş aldı.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) ise Türkiye genelindeki bayileri ve satış noktalarıyla toplam 10 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

CW Enerji (CWENE) de ABD'de faaliyet gösteren bir firma ile yeni anlaşma açıkladı.

KAMU VE SAĞLIK İHALELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR), İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 10,4 milyon TL, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden ise 10,8 milyon TL tutarında iki ayrı ihale kazandı.

FORTE Bilgi İletişim ise Milli Eğitim Bakanlığı ihalesine ilişkin yeni iş ilişkisini duyurdu.

Diğer öne çıkan sözleşmeler

ARDYZ: Kamu kurumu ile 3,54 milyon dolar sözleşme

KLYPV: 812,5 milyon TL sözleşme

KZBGY: 168,8 milyon TL proje

CVKMD: 1,2 milyon dolar sözleşme

AKHAN: 34.320 dolar tutarında satış, bakım ve destek anlaşması

NEDEN ÖNEMLİ?

Yeni iş ilişkileri şirketlerin gelecekteki gelir potansiyeli açısından önemli sinyaller verirken, sözleşmelerin kârlılığa ve bilançolara etkisi ise işin süresi, marj yapısı ve teslimat takvimine bağlı olarak ilerleyen dönemlerde netleşiyor.

Kaynak: Stockeys

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