Şirketlerin hisse geri alım programları hız kesmeden devam ediyor. 1-5 Haziran haftasında 8 şirket geri alım yaparken, en yüksek alım GLYHO'dan geldi.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alım programları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Şirketlerin kendi paylarını piyasadan satın alması olarak tanımlanan geri alımlar, hem yatırımcı güveni hem de hisse performansı açısından önemli göstergeler arasında yer alıyor.
1-5 Haziran 2026 haftasında toplam 8 şirket geri alım gerçekleştirirken, en yüksek geri alım adedine Global Yatırım Holding (GLYHO) imza attı.
EN YÜKSEK GERİ ALIM GLYHO'DAN
GLYHO, geçtiğimiz hafta 1 milyon 250 bin adet pay geri alımı yaparken, toplam geri alım tutarı 19 milyon 225 bin TL oldu. Şirket yıl içinde toplam 22 milyon 727 bin 442 adet geri alım gerçekleştirdi.
|Hisse
|Toplam Adet
|Toplam Tutar
|GLYHO
|1.250.000
|19.225.000 TL
|AHGAZ
|1.135.000
|36.399.800 TL
|ENERY
|550.000
|4.846.000 TL
|NTHOL
|500.000
|19.449.027 TL
|BOBET
|413.720
|7.767.936 TL
|GOKNR
|349.336
|8.296.730 TL
|MERCN
|100.000
|2.450.000 TL
|LIDER
|23.148
|2.627.298 TL
GERİ ALIM NEDEN ÖNEMLİ?
Şirketler geri alım programlarını genellikle hisse fiyatının düşük olduğunu düşündüklerinde, yatırımcılara güven mesajı vermek istediklerinde veya dolaşımdaki pay sayısını azaltarak hisse başına kârı artırmak amacıyla kullanıyor.
Geri alımlar ayrıca hisse fiyatını destekleyen ve piyasadaki oynaklığı azaltabilen unsurlar arasında gösteriliyor.
Kaynak: Finnet2000
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