Borsa İstanbul'da işlem gören Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI), güçlü özkaynak yapısıyla bedelsiz sermaye artırımı beklentilerinin en çok konuşulduğu şirketlerden biri olmaya devam ediyor. Şirketin 2026 yılı ilk çeyrek finansallarında açıkladığı milyarlarca liralık özkaynak büyüklüğü, düşük ödenmiş sermayesiyle birlikte yatırımcıların dikkatini çekerken, ikinci çeyrek finansal sonuçları öncesinde bedelsiz beklentileri yeniden arttı.

YAKLAŞIK 18 YILDIR SERMAYESİNİ ARTIRMADI

Çelebi Hava Servisi'nin sermaye artırımı geçmişi incelendiğinde şirketin son sermaye artırımı 4 Ocak 2008 tarihinde gerçekleşti. Şirket bu işlemde yüzde 80 oranında bedelsiz iç kaynaklardan sermaye artırımı yaparak sermayesini 24,3 milyon TL'ye yükseltti.

Daha önce ise;

2004 yılında yüzde 20 bedelsiz iç kaynak ve yüzde 30 bedelsiz temettü,

2003 yılında yüzde 100 bedelsiz,

2001 yılında yüzde 200 bedelsiz,

2000 yılında ise yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi.

2008 yılından bu yana şirketin ödenmiş sermayesinde herhangi bir artış yapılmaması da yatırımcıların bedelsiz beklentisini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

GÜÇLÜ ÖZKAYNAK YAPISI ÖNE ÇIKIYOR

31 Mart 2026 tarihli konsolide finansal tablolara göre şirketin;

Ödenmiş sermayesi: 24,3 milyon TL

Ana ortaklığa ait özkaynakları: 8 milyar 163,6 milyon TL

Toplam özkaynakları: 9 milyar 174,8 milyon TL

olarak gerçekleşti.

Şirketin yalnızca 24,3 milyon TL ödenmiş sermayeye karşılık 8,16 milyar TL ana ortaklığa ait özkaynağa sahip olması dikkat çekiyor.

Sadece özkaynak ile ödenmiş sermaye kıyaslandığında ortaya çıkan oran yaklaşık %33.595 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, şirketin sermayesine kıyasla oldukça güçlü bir özkaynak yapısına sahip olduğunu gösterse de resmi bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli olarak değerlendirilmemelidir. Gerçek bedelsiz potansiyeli yalnızca sermayeye eklenmesi mümkün olan iç kaynaklar üzerinden hesaplanabiliyor.

İLK ÇEYREK FİNANSALLARINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Çelebi Hava Servisi'nin 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarında da güçlü operasyonel görünüm dikkat çekti. Buna göre şirket;

Hasılat: 4 milyar 582,9 milyon TL

Brüt kâr: 1 milyar 153,7 milyon TL

Esas faaliyet kârı: 377,5 milyon TL

Toplam varlıklar: 24 milyar 991,5 milyon TL

Toplam yükümlülükler: 15 milyar 816,7 milyon TL

açıkladı.

ŞİRKETTEN RESMİ BİR KARAR BULUNMUYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan bildirimler incelendiğinde, Çelebi Hava Servisi'nin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı veya SPK'ya yapılmış resmi bir başvurusu bulunmuyor.

Buna rağmen, güçlü özkaynak yapısı, yaklaşık 18 yıldır sermaye artırımı yapılmamış olması ve geçmişte yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımlarına imza atmış olması nedeniyle CLEBI, bedelsiz beklentisiyle yatırımcıların yakından takip ettiği hisseler arasında yer alıyor. Gözler şimdi şirketin açıklayacağı 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına çevrilmiş durumda.

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