İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 8 Haziran 2026 tarihli "Günlük Yabancı Oranları" raporunu yayımladı. Raporda günlük bazda yabancı yatırımcı oranı en fazla artan ve azalan hisselerin yanı sıra, son günlerde yabancı oranı kesintisiz yükselen ve düşen hisseler de paylaşıldı.

YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Rapora göre günlük bazda yabancı yatırımcı oranı en fazla artış gösteren hisseler arasında IEYHO, TUREX ve EMPAE yer aldı.

IEYHO: 3,09 baz puan

TUREX: 1,97 baz puan

EMPAE: 1,86 baz puan

YABANCI ORANI EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yabancı yatırımcı oranında günlük bazda en sert gerileme ise ECOGR, BESTE ve TATEN hisselerinde görüldü.

ECOGR: -5,71 baz puan

BESTE: -4,28 baz puan

TATEN: -2,41 baz puan

5 GÜNDÜR YABANCI ORANI ARTAN HİSSELER

İş Yatırım verilerine göre son 5 işlem gününde yabancı oranı kesintisiz artış gösteren hisseler şunlar oldu:



AKFIS

AYCES

BASGZ

BIGCH

DAGI

5 GÜNDÜR YABANCI ORANI DÜŞEN HİSSELER

Yabancı yatırımcı oranında son 5 işlem gününde kesintisiz düşüş görülen hisseler ise şu şekilde sıralandı:

AKBNK

AKSUE

ASGYO

BIGEN

CRFSA

BORSANIN YABANCI PAYI GERİLEDİ

Raporda yer alan verilere göre Borsa İstanbul genelinde yabancı yatırımcı payı günlük bazda 0,32 puan düşüş göstererek yüzde 33,05 seviyesine geriledi.