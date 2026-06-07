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Dolar/TL'nin 46 seviyesini aşarak rekor tazelediği dönemde döviz pozisyonu güçlü şirketler dikkat çekiyor. TRENJ, OBAMS ve ENJSA listenin ilk sıralarında yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin döviz riskine karşı dayanıklılığını gösteren Yabancı Para Net Pozisyonu/Özsermaye oranı yatırımcıların dikkatini çekiyor. 5 Haziran 2026 tarihli verilere göre TRENJ yüzde 46,50 ile listenin zirvesinde yer alırken, OBAMS yüzde 38,72 ve ENJSA yüzde 35,69 oranla ilk üç sırada yer aldı.

Döviz kurlarındaki hareketler şirket bilançoları üzerinde doğrudan etkili olurken ve Dolar fiyatlarının 46 TL'yi geçmesinin ardından, kur riskini en iyi yöneten şirketler de yatırımcıların radarına girdi.

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DÖVİZ POZİSYONU EN GÜÇLÜ 15 HİSSE

Stockeys verilerine göre kur yükseldikçe bilançosu rahatlayan 15 hisse şu şekilde sıralandı;

TRENJ: %46,50
OBAMS: %38,72
ENJSA: %35,69
TRMET: %23,42
ODAS: %18,89
TOASO: %17,76
DOHOL: %14,21
TRALT: %13,57
MIATK: %12,59
GLRMK: %12,18
PASEU: %11,21
SISE: %10,86
REEDR: %10,22
EUREN: %9,61
ASTOR: %8,36

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BU ORAN NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı Para Net Pozisyonu/Özsermaye oranı, şirketlerin döviz varlıkları ile döviz yükümlülükleri arasındaki farkın özsermayeye oranını gösteriyor. Pozitif oran, şirketin döviz fazlasına sahip olduğunu ve kur artışlarından daha az etkilenebileceğini ortaya koyuyor.

Başka bir ifadeyle, kur yükseldiğinde döviz fazlası bulunan şirketlerin bilanço tarafında daha avantajlı bir görünüm sergilemesi mümkün olabiliyor.

POZİTİF ORAN HER ZAMAN YETERLİ DEĞİL

Uzmanlar, pozitif yabancı para pozisyonunun önemli bir gösterge olduğunu ancak tek başına yatırım kararı için yeterli olmadığını belirtiyor. Şirketlerin gelir yapısı, ihracat oranı, borçluluk seviyesi ve kur riskine karşı uyguladığı korunma stratejilerinin de birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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