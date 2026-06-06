Haftalık verilere göre hissede satış tarafı alıcılara göre daha güçlü bir görünüm sergiledi.

Söz konusu dönemde ilk 5 alıcı kurumun toplam alımı 10,46 milyon lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 17,40 milyon lota ulaştı. Böylece hissede 6,94 milyon lot net satış gerçekleşti.

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

1-5 Haziran haftasında ASELS hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı:

İş Yatırım – 2,69 milyon lot

HSBC Yatırım – 2,04 milyon lot

Ziraat Yatırım – 1,98 milyon lot

Garanti Yatırım – 1,97 milyon lot

Vakıf Yatırım – 1,78 milyon lot

İlk 5 alıcı kurumun toplam alımı 10 milyon 462 bin 645 lot olarak gerçekleşti.

Kaynak: ForInvest

BANK OF AMERİCA SATIŞTA İLK SIRADA YER ALDI

Aynı dönemde ASELS hissesinde en fazla satış yapan kurumlar ise şöyle oldu:

Bank of America – 10,58 milyon lot

TEB Yatırım – 3,99 milyon lot

Ak Yatırım – 1,21 milyon lot

Yatırım Finansman – 828 bin lot

Gedik Yatırım – 796 bin lot

İlk 5 satıcı kurumun toplam satışı 17 milyon 401 bin 87 lot seviyesine ulaştı.

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