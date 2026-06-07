Borsa İstanbul'da son bir aylık performanslar incelendiğinde bazı hisselerde dikkat çekici değer kayıpları yaşandığı görüldü. Düşüş trendinde yer alan hisseler listesinde TRILC yüzde 48,32'lik gerilemeyle ilk sırada bulunurken, RALYH ve ADEL de sert düşüş yaşayan hisseler arasında yer aldı.

SON BİR AYIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ

ForInvest verilerine göre son bir ayda en fazla değer kaybeden hisseler ve düşüş oranları şu şekilde gerçekleşti:

TRILC (Türk İlaç Serum): %48,32

RALYH (Ral Yatırım Holding): %41,28

ADEL (Adel Kalemcilik): %38,37

EDATA (E-Data Teknoloji): %34,02

ISKPL (Işık Plastik): %32,40

OTTO (Otto Holding): %29,70

PEKGY (Peker GYO): %29,55

GSDDE (GSD Denizcilik): %28,68

KONTR (Kontrolmatik Teknoloji): %26,05

DÜŞÜŞ TRENDİ NE ANLAMA GELİYOR?

Düşüş trendi, hisselerin belirli bir dönem boyunca satış baskısı altında kalarak değer kaybetmesi anlamına geliyor. Özellikle son bir aylık performanslar, yatırımcıların ilgili hisselere yönelik risk algısını ve piyasa eğilimini göstermesi açısından önem taşıyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

TRILC'nin son bir ayda yüzde 48'in üzerinde değer kaybetmesi dikkat çekerken, listedeki ilk 5 hissenin tamamında kayıp oranı yüzde 30'un üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, sert düşüş yaşayan hisselerde yatırım kararı alınırken şirket haberleri, finansal sonuçlar ve teknik görünümün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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