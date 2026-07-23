BIST 100 endeksinin 14 bin puan seviyesinde olduğu dönemde hazırlanan listede, tamamen teknik analiz kriterleri gözetilerek işlem hacmi ve likiditesi yüksek 6 şirket öne çıkarıldı.

İntegral Yatırım’ın takip listesinde uyguladığı temel yatırım stratejisi ve kurallar şu şekilde belirlendi:

• Giriş Fiyatı: Pozisyonlara girişler, cuma günü kapanış seansında oluşan fiyatlar esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

• Pozisyon Kapatma: Hedef seviyesine ulaşmayan ve belirlenen zarar kes (stop loss) noktasının altına inmeyen hisseler, bir sonraki cuma gününün kapanış fiyatından kapatılır.

• Zarar Kes Mekanizması: Belirlenen stop loss seviyeleri referans noktası olup, gün içinde bu seviyenin altında bir kapanış gerçekleşmesi durumunda gün sonu kapanış değeri referans kabul edilerek pozisyon sonlandırılır.

TAKİP LİSTESİNDEKİ HİSSELER VE TEKNİK SEVİYELER

İntegral Yatırım'ın takibine aldığı 6 hisse, hedef fiyatlar ve finansal çarpanları şu şekilde:

• TURSG (Türkiye Sigorta):



o Alış Seviyesi: 6,56 TL

o Satış Hedefi: 6,79 TL

o Stop Seviyesi: 6,33 TL

o Piyasa Değeri: 131.200 milyon TL | F/K: 6,2 | PD/DD: 2,3

• SAHOL (Sabancı Holding):



o Alış Seviyesi: 88,40 TL

o Satış Hedefi: 91,49 TL

o Stop Seviyesi: 85,31 TL

o Piyasa Değeri: 185.673 milyon TL | F/K: 23,3 | PD/DD: 0,5

• AEFES (Anadolu Efes):



o Alış Seviyesi: 20,80 TL

o Satış Hedefi: 21,53 TL

o Stop Seviyesi: 20,07 TL

o Piyasa Değeri: 123.158 milyon TL | F/K: 14,1 | PD/DD: 1,0

• TTKOM (Türk Telekom):



o Alış Seviyesi: 58,15 TL

o Satış Hedefi: 60,19 TL

o Stop Seviyesi: 56,11 TL

o Piyasa Değeri: 203.525 milyon TL | F/K: 7,6 | PD/DD: 0,8

• YKBNK (Yapı Kredi Bankası):



o Alış Seviyesi: 33,22 TL

o Satış Hedefi: 34,38 TL

o Stop Seviyesi: 32,06 TL

o Piyasa Değeri: 280.611 milyon TL | F/K: 5,0 | PD/DD: 1,0

• GWIND (Galata Wind Enerji):



o Alış Seviyesi: 24,12 TL

o Satış Hedefi: 24,96 TL

o Stop Seviyesi: 23,28 TL

o Piyasa Değeri: 13.025 milyon TL | F/K: 15,6 | PD/DD: 0,8

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