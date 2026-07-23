Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada beklentilerin oldukça altında kalarak 1969 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan haftalık raporda öne çıkan detaylar şu şekilde sıralandı:

• Haftalık Başvuru Sayısı: İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi azalarak 187 bine düştü.

• Tarihi Rekor: Kaydedilen 187 binlik bu veri, 1969 yılında ölçülen seviyenin ardından son 57 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

• Piyasa Beklentisi: Piyasa analistlerinin söz konusu dönem için genel beklentisi başvuruların 211 bin seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

• Revize Veri: Bir önceki haftaya ait ilk başvuru verisi ise 208 binden 209 bine yukarı yönlü revize edildi.

ORTALAMA VE DEVAM EDEN BAŞVURULARDA DA DÜŞÜŞ TRENDİ

Haftalık dalgalanmaları minimize eden ve istihdam piyasasının genel eğilimini daha net yansıtan 4 haftalık ortalama ile devam eden başvuru sayılarında da gerileme görüldü:

• 4 Haftalık Ortalama: Dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya göre 7 bin 250 kişi azalarak 207 bin 500 seviyesine çekildi.

• Devam Eden Başvurular: Halihazırda işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısı ise 11 Temmuz ile biten haftada 2 bin kişi azalışla 1 milyon 796 bine geriledi.