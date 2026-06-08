Kurum tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda Migros hisseleri için "endeks üstü getiri" tavsiyesi verilirken, mevcut fiyat seviyesine göre dikkat çekici bir yükseliş potansiyeline işaret edildi.

QNB INVEST'TEN 1046 TL HEDEF FİYAT

QNB Invest, MGROS hisseleri için hedef fiyatını 1046,00 TL olarak belirledi. Kurum, hisseye ilişkin tavsiyesini ise "endeks üstü getiri" olarak açıkladı.

PRİM POTANSİYELİ YÜZDE 54,96

Migros hisseleri son kapanışını 675,00 TL seviyesinden gerçekleştirirken, açıklanan hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 54,96 oranında prim potansiyeline işaret etti.

Hedef Fiyat Detayları

Aracı Kurum: QNB Invest

Hedef Fiyat: 1046,00 TL

Son Fiyat: 675,00 TL

Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

Prim Potansiyeli: %54,96

Açıklanma Tarihi: 8 Haziran 2026

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