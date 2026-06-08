Borsa İstanbul yatırımcılarının yakından takip ettiği sermaye artırımı süreçlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

İhlas Holding, 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde işlem yapacak.

Mevcut durumda 1.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında artırılacak.

Gerçekleşecek olan 1.500.000.000 TL'lik bu nakit artışla birlikte şirketin toplam yeni sermayesi 3.000.000.000 TL’ye yükselecek.

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM DÖNEMİ: 15 GÜN SÜRECEK

Yatırımcıların yeni pay alma haklarını (rüçhan hakkı) kullanabilecekleri tarihler de netlik kazandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre süreç şu şekilde işleyecek:

• Başlangıç Tarihi: Rüçhan hakkı kullanımı 9 Haziran 2026 tarihi itibarıyla başlayacak.

• Bitiş Tarihi: Yatırımcılar haklarını 23 Haziran 2026 tarihine kadar kullanabilecek.

• Süreç: Yeni pay alma hakları, onaylanan izahnamede belirtilen esaslar dahilinde 15 gün süreyle açık kalacak.

1 LOT PAY 1,00 TL ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULACAK

Bedelli sermaye artırımına katılacak olan ortaklar için fiyatlama detayları da paylaşıldı. Yeni pay alma haklarının kullanımında; 1 adet payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olarak hesaplanırken, borsada işlem birimi olan 1 lot (100 adet) pay nominal değeri üzerinden, yani 1,00 Türk Lirası bedelle yatırımcıların satışına arz edilecek.

SPK'nın 5 Haziran 2026 tarihli onayının ardından rüçhan tahtasının açılmasıyla birlikte IHLAS paylarında rüçhan hakkı kupon pazarı hareketliliğinin başlaması bekleniyor.

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