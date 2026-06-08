Konuya ilişkin resmi bildirim, 8 Haziran 2026 tarihinde seans işlemleri devam ederken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) düştü.

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan karara göre Kuvva Gıda’nın 31.042.007,32 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi devasa bir artışa sahne olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin ilgili maddesine dayanarak şirket, 125.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanını iç kaynaklardan yapılacak artırım sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere aşacak.

SERMAYE 450 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR

KUVVA, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 1.349,64 (tam oranla yüzde 1349,64852) gibi rekor bir oranda bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Bu doğrultuda;

• Mevcut sermaye tam 418.957.992,68 TL artırılacak.

• Böylece şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 450.000.000,00 TL seviyesine ulaştırılacak.

Yatırımcılara ücretsiz hisse olarak dağıtılacak olan 418,9 milyon liralık bu kaynağın 351.676.455,79 TL’lik aslan payı "sermaye düzeltmesi olumlu farkları" kaleminden karşılanacak. Geriye kalan 67.281.536,89 TL’lik kısım ise şirketin "hisse senedi ihraç primleri" hesabından aktarılacak.

HİSSELER YAKLAŞIK 14,5 KATINA ÇIKACAK

Gün ortasında gelen bu dev bedelsiz kararı sonrasında gözler, şirketin önümüzdeki günlerde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapacağı resmi onay başvurusuna çevrildi.

Onay sürecinin tamamlanmasının ardından KUVVA hissedarlarının hesaplarındaki lot sayısı, herhangi bir ücret ödenmeksizin yaklaşık 14,5 katına çıkmış olacak.

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