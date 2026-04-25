Reysaş Grubu ve Mercan Kimya, iç kaynaklarını sermayeye ekleme kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilan etti.

Reysaş GYO, enflasyon muhasebesi düzeltmeleri sonrası bedelsiz oranını yukarı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 100 olarak planlanan bedelsiz oranı, iç kaynaklardaki artışla birlikte yüzde 250’ye çıkarıldı.

• Mevcut Sermaye: 2.000.000.000 TL

• Bedelli Artırım: Yüzde 50 (1.000.000.000 TL)

• Yeni Bedelsiz Oranı: Yüzde 250 (5.000.000.000 TL)

• Hedeflenen Sermaye: 7.000.000.000 TL

REYSAŞ LOJİSTİK (RYSAS): ORANI İKİYE KATLADI

Grubun lojistik ayağı olan Reysaş Taşımacılık da benzer bir güncellemeye giderek bedelsiz oranını yüzde 50'den yüzde 100'e yükseltti.

• Mevcut Sermaye: 2.000.000.000 TL

• Bedelli Artırım: Yüzde 100 (2.000.000.000 TL)

• Bedelsiz Artırım: Yüzde 100 (2.000.000.000 TL)

• Hedeflenen Sermaye: 4.000.000.000 TL

MERCAN KİMYA (MERCN): İHRAÇ PRİMLERİNDEN YÜZDE 200 ARTIŞ

Haftanın son bedelsiz müjdesi Mercan Kimya’dan geldi. Şirket, hisse senedi ihraç primlerini kullanarak sermayesini üç katına çıkarma kararı aldı.

• Mevcut Sermaye: 190.370.946 TL

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 200

• Artış Miktarı: 380.741.892 TL

• Yeni Sermaye: 571.112.838 TL

Şirketlerin aldığı bedelsiz sermaye artırımı kararlarının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) başvuru süreçleri takip edilecek. SPK onayı gelirse bedelsiz payların hesaplara geçeceği tarih, şirketler tarafından ayrıca ilan edilecek.

