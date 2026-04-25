Scope Ratings, Türkiye’nin ekonomik rotasındaki güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak not seviyelerinde ve görünümde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin ekonomi karnesi şu şekilde teyit edildi:

• Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden Not: BB-

• Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden Not: S-3

• Kredi Notu Görünümü: Durağan

KARARIN ARKASINDAKİ TEMEL ETKENLER

Scope Ratings, notun sabit tutulmasındaki en büyük etkenin mevcut ekonomi politikalarındaki kararlılık olduğunu vurguladı.

Özellikle parasal sıkılaştırma adımlarının ve enflasyon hedeflemesi odaklı yaklaşımın, Türkiye’nin kredi profilini destekleyen temel sütunlar olduğu ifade edildi.

GÖRÜNÜM NEDEN DURAĞAN?

Kuruluşun "Durağan" görünümü koruması, mevcut politikaların riskler ve fırsatlar arasında bir denge oluşturduğuna işaret ediyor.

Bir yandan sıkı para politikası güven tazelerken, diğer yandan küresel ekonomik koşullar ve enflasyonla mücadele süreci yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Bu karar, uluslararası piyasalarda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının yakından izlendiğini ve mevcut disiplinin not seviyesini korumada kritik rol oynadığını bir kez daha teyit etmiş oldu.

Scope Ratings’in bu kararı, Türkiye ekonomisi için "mevcut dengeyi koruma" ve "politikaya güven" mesajı taşıyor.

Bu tür not teyitleri genellikle piyasalar tarafından bir sürpriz olarak değil, atılan adımların uluslararası arenada kabul görmesi olarak okunur.

YURT İÇİ PİYASALAR ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİSİ

Kredi notunun ve görünümünün sabit kalması piyasalar için "nötr-pozitif" bir gelişme olarak yorumlanabilir.

• Borsa İstanbul: Not indirimi gibi bir riskin ortadan kalkmasıyla yatırımcı güveninin korunması ancak not artışı gelmediği için piyasada çok sert bir yükselişten ziyade dengeli bir seyir beklenebilir.

• Döviz Kurları: Karar, Türk lirasının öngörülebilirliğini destekleyebilir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakışındaki "temkinli iyimserlik" masada.

• Tahvil ve Borçlanma: Not düşüşünün gelmemesiyle birlikte Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerinde (CDS primlerinde) bir iyileşme veya stabilizasyon bekleniyor.

YABANCI YATIRIMCI İÇİN ANLAMI

"BB-" notu, Türkiye'nin hala "yatırım yapılabilir" seviyenin altında olduğunu ancak doğru yolda ilerlediğini ifade ediyor.

"Durağan" görünüm ise kısa vadede notun düşme riskinin zayıf olduğunu anlatıyor.

Bu, özellikle portföy yatırımları (sıcak para) için güvenli bir zemin sunma özelliği taşıyor.

MAKROEKONOMİK BEKLENTİLER

Karar metni incelendiğinde, Türkiye’nin mali disipline sadık kalması durumunda orta vadede not artış kapısının açık olduğu mesajı veriliyor.

Ancak enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi, bu kararın bir "teyit"ten "artışa" dönüşmesi için en büyük şart olmaya devam ediyor.

