Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 69. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada enflasyonla mücadele, kredi büyümesi ve bankacılık sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceğini vurguladı.

KARAHAN'DAN ENFLASYON MESAJI

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Karahan, "Enerji fiyatlarındaki hızlı artış sebebiyle enflasyonda nisan ayında bir artış gerçekleşti. İç talepteki dengelenmenin önümüzdeki dönemde dezenflasyona destek vermesini bekliyoruz." dedi.

Ayrıca eşel mobil uygulamalarıyla enerji kaynaklı fiyat baskılarının bir kısmının sınırlandığını söyledi.

"BANKALAR DEZENFLASYONUN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ"

Bankacılık sektörünün fiyat istikrarı sürecindeki rolüne dikkat çeken Karahan, bankaların dezenflasyon sürecinin en önemli aktörleri arasında yer aldığını belirtti.

Son yıllarda yükselen enflasyon nedeniyle bankacılık sektörü gelirlerinin milli gelire oranında gerileme yaşandığını ifade eden Karahan, sektörün sağlıklı büyümesi için düşük ve istikrarlı enflasyonun kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

KREDİ BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMA VURGUSU

Karahan, 2025 yılının ikinci yarısından itibaren hızlanan kredi büyümesine karşı çeşitli adımlar attıklarını belirterek alınan tedbirlerin etkilerinin görülmeye başlandığını söyledi.

TCMB Başkanı, "2025 yılının ikinci yarısından itibaren belirgin şekilde hızlanan kredi büyümesinin alınan tedbirlerle yavaşladığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

"MAKROİHTİYATİ TEDBİRLERİ KULLANMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde fiyat istikrarının önemine işaret eden Karahan, makroihtiyati tedbirlerin sıkı para politikasını destekleyici araçlar olarak kullanılmaya devam edildiğini belirtti.

TL mevduatın sistem içindeki payını artırmaya yönelik düzenlemelerin de ekonomik koşullara göre revize edilerek sürdürüldüğünü ifade etti.

YURT DIŞI FİNANSMAN GÖRÜNÜMÜ OLUMLU

Fatih Karahan, yurt dışı finansman tarafında olumlu görünümün devam ettiğini belirterek, son yıllarda yaşanan küresel ve yerel şokların fiyat istikrarının sağlanmasında makroihtiyati araçların tamamlayıcı rolünü ortaya koyduğunu söyledi.