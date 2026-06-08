Şirketlerin gündeminde finansal tabloların görüşülmesinin yanı sıra, yatırımcıların yakından takip ettiği temettü kararları da yer alacak.

Olağan genel kurul toplantılarında yönetim kurullarının hazırladığı kâr dağıtım teklifleri ortakların onayına sunulacak. Yatırımcılar, şirketlerin temettü kararlarına ilişkin sonuçları yakından takip edecek.

TEMETTÜ KARARLARI GÜNDEMDE OLACAK

Genel kurullarda şirketlerin faaliyet raporları, finansal sonuçları ve kâr dağıtım teklifleri değerlendirilecek. Özellikle temettü yatırımcıları açısından alınacak kararlar önem taşıyor.

YARIN GENEL KURULA GİDECEK ŞİRKETLER

AKSEN – Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Olağan Genel Kurul)

BLCYT – Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Olağanüstü Genel Kurul)

EUKYO – Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Olağan Genel Kurul)

EUYO – Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Olağan Genel Kurul)

ETYAT – Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Olağan Genel Kurul)

FONET – Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Olağan Genel Kurul)

FRIGO – Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Olağan Genel Kurul)

MANAS – Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Olağan Genel Kurul)

MEYSU – Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Olağan Genel Kurul)

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