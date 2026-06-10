Türk Traktör (TTRAK), üretim altyapısını tamamen modernize edecek stratejik bir adımı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Şirket, Sakarya Fabrikası'nda hayata geçirilecek ve önümüzdeki 5,5 yıllık süreci kapsayacak dijital dönüşüm yatırımları için resmi onayı aldı.

VERGİ İNDİRİMİ, KDV İSTİSNASI, MAKİNE DESTEĞİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan teşvik belgesi, projenin yüksek katma değerli ve stratejik önemini tescilledi.

Toplamda 606 milyon 584 bin 687 TL tutarındaki yatırım kapsamında Türk Traktör; vergi indirimi, kdv istisnası ve üretim verimliliğini doğrudan artıracak hibe makine desteği gibi çok kritik devlet teşviklerinden yararlanacak.

Bu uzun vadeli yatırım hamlesiyle, Sakarya’daki üretim tesislerinde endüstri 4.0 standartlarında dijitalleşme, otomasyon odaklı verimlilik artışı ve küresel rekabetçiliğin pekiştirilmesi hedefleniyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: TTRAK DİPTEN DÖNÜŞ SİNYALİ Mİ VERİYOR?

Stratejik yatırım kararı, TTRAK hisselerinin borsa performansında kritik destek seviyelerine yakın seyrettiği bir döneme denk geldi. Türk Traktör, yatırımcılar için yakından takip edilen bir fiyat döngüsü içerisinde bulunuyor:

• Yıllık Performans: Hisse senedi son bir yıllık periyotta yüzde 26,42 oranında değer kaybederek endeksin gerisinde bir performans sergiledi. Yıl içinde 622,5 TL ile zirveyi gören TTRAK, ardından sert bir düzeltme sürecine girdi.

• Dip Seviyelerden Tepki Arayışı: Yaşanan geri çekilmeyle birlikte hisse, yıllık en düşük seviyesi olan 425 TL’yi test etti. Saat 10.20 itibarıyla 442 TL bandında (yüzde 0,28 yatay pozitif) dengelenmeye çalışan hisse için bu seviyeler teknik olarak güçlü bir taban (destek) bölgesi oluşturma çabası olarak yorumlanıyor.

• Kısa Vadeli Konsolidasyon: Son bir ayda yüzde 2,7, son bir haftada ise yüzde 2,06’lık hafif satıcılı seyir, piyasada bir dengelenme ve enerji toplama sürecine işaret ediyor. Günlük bazda 2,16 milyon adetlik işlem hacmiyle hareket eden hissede, hacmin yeniden canlanması ve bu dev yatırım haberinin tetikleyeceği pozitif algı, fiyat düşüş trendinin kırılması için önemli bir katalizör olabilir.

Analistler, 5,5 yıla yayılan bu dijital dönüşüm projesinin kısa vadeli mali yük getirmekten ziyade, devlet teşviklerinin sağladığı vergi ve KDV avantajları sayesinde şirketin nakit akışını koruyacağını belirtiyor.

Uzun vadede ise üretim maliyetlerinin düşmesi ve marjların iyileşmesi, yıllık bazda yüzde 26 iskontolu işlem gören Türk Traktör hisseleri için orta-uzun vadeli temel analizi destekleyen en güçlü dinamiklerden biri olmaya aday görünüyor.

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