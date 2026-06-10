Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre nakit temettü dağıtımı nedeniyle Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK) ile Atp Yazılım ve Teknoloji (ATATP) paylarında teorik fiyatlar yeniden hesaplandı.

Yatırımcıların hesaplarına nakit olarak yansıyacak kâr payı ödemelerinin ardından, her iki hisse senedi de yeni işlem gününe düzeltilmiş fiyatlarla başlangıç yapacak.

ŞİRKETLERİN YENİ TEORİK FİYATLARI VE TEMETTÜ DETAYLARI

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre şirketlerin brüt temettü miktarları ve bu ödemelerin ardından oluşan, henüz fiyat adımına yuvarlanmamış teorik fiyat listesi şu şekilde:

Borsa İstanbul tarafından açıklanan teorik fiyatlar, seans açılış öncesi fiyat adımına yuvarlanmamış ham değerleri yansıtmaktadır. Hisselerin fiili açılış fiyatları, borsa kuralları dahilindeki en yakın fiyat adımına uyarlanarak işleme açılacaktır.

TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

10 Haziran Çarşamba günü başlayan temettü dağıtım sürecinde, hak sahibi olan yatırımcıların hesaplarına nakit bakiyelerin geçmesi takas kuralları gereği belirli bir periyotta gerçekleşecek.

• Hesaba Geçiş Süresi: Şirketlerin dağıttığı nakit temettü tutarları yatırımcıların aracı kurum veya banka hesaplarına 12 Haziran Cuma günü net nakit olarak yansıtılacaktır.

• Fiyat Düzeltme Mantığı: Borsada işlem gören şirketlerin nakit temettü ödemesi yapması halinde, şirketin piyasa değerinden dağıtılan toplam kâr payı kadar bir tutar eksilir. Bu durum, hisse senetlerinin baz fiyatının, pay başına düşen brüt temettü miktarı kadar düşürülerek güne başlamasını zorunlu kılar.