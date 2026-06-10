Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert geri çekilme, yatırımcıların yön arayışını hızlandırdı. Ons altın, 10 Haziran sabahı 4.175 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın ise 6 bin 200 TL bandına kadar geriledi. Piyasalarda "alım fırsatı mı, yoksa düşüş devam edecek mi?" sorusu öne çıkarken, uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

SATIŞ BASKISININ NEDENİ DEĞİŞTİ

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın ile petrol arasındaki ilişkinin son haftalarda zayıfladığına dikkat çekerek piyasanın odağının enerji kaynaklı enflasyon risklerinden ABD para politikası beklentilerine kaydığını belirtti.

Hansen, yüksek tahvil getirileri ve güçlü doların altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ederek, "Enflasyon endişeleri tahvil getirilerini yüksek tuttuğu ve doları desteklediği sürece sarı metal kırılgan kalmaya devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

KONTROL ŞİMDİLİK SATICILARDA

Altında kalıcı bir toparlanmanın ancak enflasyon beklentilerinde gerileme ve tahvil faizlerinde düşüşle mümkün olabileceğini belirten Hansen, kısa vadede satıcıların piyasadaki kontrolünü koruduğunu söyledi.

Uzun vadeli yatırımcıların ise enflasyon görünümü, enerji fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin daha net sinyaller beklediğini aktaran Hansen, yatırımcıların aşağı yönlü teknik destek seviyelerine odaklandığını ifade etti.

ETF'LERDEN 2 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Altın fiyatlarındaki zayıflamada yatırım fonlarından yaşanan çıkışlar da etkili oluyor. Küresel piyasalarda fiziki altın destekli ETF'lerden mayıs ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.

Asya'da 1,2 milyar dolarlık, Kuzey Amerika'da ise 1,1 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, Avrupa 334 milyon dolarla giriş görülen tek bölge oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle küresel altın ETF'lerinin toplam büyüklüğü mayıs ayında yüzde 2 azalarak 604 milyar dolara geriledi. Altın varlıkları ise 4 bin 121 tona düşerek şubat ayında görülen 4 bin 176 tonluk zirvenin altında kaldı.

İLK DESTEK 4.100 DOLAR SEVİYESİNDE

Standard Chartered Bank Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, altın destekli ETF'lerdeki zarar eden pozisyonların tasfiye edilmesi halinde satış baskısının artabileceğini belirtti.

Cooper, 4.250 dolar seviyesinde en az 270 tonluk altın pozisyonunun zarar bölgesine geçtiğini ifade ederek, ons altında bir sonraki önemli teknik destek seviyesinin yaklaşık 4.100 dolar olduğunu söyledi.

CITI HEDEFİ AŞAĞI ÇEKTİ

Citigroup emtia araştırma ekibi ise önümüzdeki üç aylık dönem için ons altın fiyat hedefini 4.300 dolardan 4.000 dolara düşürdü.

Analistler, daha güçlü dolar eğilimi, reel tahvil getirilerindeki istikrar ve merkez bankalarının fiziki altın talebindeki yavaşlamanın fiyatlar üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Yardeni Research de ons altında 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulunurken, Ekonomist Emrah Gürelli ise 4.100-4.200 dolar bandının uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alım bölgesi olabileceğini ifade etti.

(TÜRKİYE GAZETESİ)