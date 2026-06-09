Temettü dağıtımı yapan şirketlerin hisselerinde, hak kullanım tarihinde hisse başına dağıtılacak brüt temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesi uygulanıyor.

Yarın temettü ödemesi yapacak şirketler Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) ile Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) olacak.

YAPRK'TA TEORİK FİYAT 12,975 TL

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK), hisse başına brüt 0,025 TL, net 0,02125 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Temettü ödemesi sonrası YAPRK paylarında oluşması beklenen teorik fiyatın 12,975 TL olması öngörülüyor.

ATATP'DE 1 TL BRÜT TEMETTÜ

Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) ise yatırımcılarına hisse başına brüt 1,00 TL, net 0,85 TL nakit temettü dağıtacak.

Temettü kaynaklı fiyat düzeltmesinin ardından ATATP hisselerinin 247,10 TL teorik fiyatla işleme başlaması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.