Tekfen Holding AŞ'nin (TKFEN) sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, elindeki payların tamamının devri için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış görüşmelerine başladığını açıkladı.

Tekfen Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin hakim ortaklarından Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin sahip olduğu yüzde 42,8 oranındaki payların devrine yönelik olarak OYAK ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlandığı bildirildi.

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Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

TEKFEN'DE ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞEBİLİR

Söz konusu görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Tekfen Holding'in ortaklık yapısında önemli bir değişiklik yaşanabilecek. OYAK'ın pay devrini tamamlaması durumunda Tekfen Holding'in en büyük hissedarı konumuna gelmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin bağlı bulunduğu Can Holding hakkında 2025 yılında yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Eylül 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, soruşturma sürecinde Can Holding'e TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında holding yöneticileri ve bağlantılı şirketlere yönelik operasyonlar düzenlenirken, çok sayıda kişi hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları uygulanmıştı.

Tekfen Holding'deki yüzde 42,8'lik payın geleceğine ilişkin OYAK ile yürütülen görüşmelerin sonucu, hem şirketin ortaklık yapısı hem de piyasalardaki dengeler açısından yakından takip ediliyor.