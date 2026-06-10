Altın fiyatları 10 Haziran 2026 Çarşamba gününe sert düşüşle başladı. Küresel piyasalarda güçlenen dolar ve ABD faizlerine ilişkin beklentiler değerli metaller üzerinde baskı yaratırken, gram altın son 2,5 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

ABD'de faiz artırımı beklentilerinin yeniden güç kazanması ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin piyasalarda yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Değerli metalde günlük kayıp yüzde 2'ye yaklaşırken, gram altın 200 günlük hareketli ortalamasına kadar çekildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarını yakından takip ediyor. "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" soruları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.176,50 TL - Satış 4.177,44 TL

Gram altın: Alış 6.206,88 TL - Satış 6.207,71 TL

Çeyrek altın: Alış 9.931,00 TL - Satış 10.149,60 TL

Yarım altın: Alış 19.804,70 TL - Satış 20.304,38 TL

Tam altın: Alış 40.632,00 TL - Satış 41.157,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.724,01 TL - Satış 40.474,25 TL

Ata altın: Alış 42.642,60 TL - Satış 43.717,18 TL

Gremse altın: Alış 101.221,00 TL - Satış 102.813,00 TL

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak küresel ekonomik veriler ile merkez bankalarından gelecek mesajlara çevrilmiş durumda. Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa vadede volatilitenin yüksek kalabileceğine dikkat çekiyor.