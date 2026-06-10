Küresel piyasalarda gözler ABD ile İran arasında tırmanan gerilime çevrilirken, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmeler risk iştahını baskılıyor. ABD'li yetkililer, İran'a yönelik karşı saldırılar kapsamında bölgedeki bazı hava savunma ve radar sistemlerinin hedef alındığını öne sürerken, İran medyası Sirik, Cask ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları oldu. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan ABD'ye ait bir Apache helikopterini düşürdüğünü belirterek, Washington'un bu saldırıya karşılık vermek zorunda olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise bölgedeki yabancı güçlere İran sınırlarına yakın bölgelerden çekilmeleri çağrısında bulundu.

Enerji piyasaları da gelişmeleri yakından izliyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde belirgin bir artış yaşandığını ifade etti. Küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği boğazdaki gelişmeler enerji fiyatları açısından kritik önem taşıyor.

Öte yandan Avrupa'da savunma sanayii gündemi öne çıkıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya ve Fransa'nın Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi Projesi'nin iptal edilmesinin ardından yeni savaş uçağı geliştirilmesi konusunda farklı aktörlerle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Yurt içinde ise veri gündemi yoğun. Bugün sanayi üretimi ve perakende satış verileri takip edilirken, ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları küresel piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları izlenecek. Cuma günü yayımlanacak TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi de yatırımcıların odağında yer alıyor.

Jeopolitik risklerin yükseldiği, merkez bankası kararlarının yaklaştığı ve küresel enflasyon görünümünün yeniden önem kazandığı bir günde Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılış bekleniyor. BIST100 endeksinde gün içerisinde haber akışına bağlı oynaklığın yüksek seyretmesi öngörülüyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 9 haziran tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimler şu şekilde;

ASTOR – Şirketin, 72,0 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

ALKLC – Şirket tarafından potansiyel bir stratejik iş birliği konusunda, süt ürünleri sektöründe uluslararası faaliyet gösteren bir şirket ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

ALVES – Şirketin, 5,3 milyon dolar tutarında satış yaptığı açıklandı.

ALVES – Şirketin, 12,4 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 503 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

BVSAN – Şirketin, 1,9 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

BIGEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Temmuz’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

BAGFS – Bir yatırımcı tarafından genel kuruldaki bir maddenin iptali istemiyle dava açıldığı belirtildi.

CGCAM – Şirketin, Aydın’da 3.376 m 2 arsayı 13,5 milyon TL bedelle aldığı açıklandı.

CELHA – Şirketin pay devri kapsamındaki yönetim değişikliğinin tamamlanması ardından Zorunlu Pay Alım Teklifinin onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DAPGM – Şirket hesaplarına 113,1 milyon TL nakdin sermaye hesabı olarak aktarıldığı açıklandı.

EFOR – Rize şubesinin açılışının tescil edildiği açıklandı.

EFOR – Efor Gübre’nin 2. çeyrekte 74.000 ton katı yakıt satışı gerçekleştirdiği, satışlardan elde edilen cironun 507,5 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.

ENDAE – Ahmet Boyacıoğlu tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

FORMT – Şirketin, Beydeğirmeni fabrikasında bahçe mobilyaları üretimi gerçekleşeceği açıklandı.

GLBMD – Global MD Portföy’ün sermaye artırımına iştirak edileceği açıklandı.

GEREL – Şirket paylarının OTCQX Piyasasında işlem görmesi için danışmanlık şirketi ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

GENIL – Abidin Gülmüş tarafından 10.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

HALKB – Yurt dışında 5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

HLGYO – DBH Raylı Sistemler için %90 ve HLGYO için 10% olacak şekilde ortak bir proje geliştirilmesi amacıyla DBH Raylı – Halk GYO Adi Ortaklığının kurulmasına karar verildiği açıklandı.

IDGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Temmuz’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

IEYHO – Mücahit Acaralp tarafından 14.271.826 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

IEYHO – Çetin Genç tarafından 12.075.637 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ISKPL – Mücahit Acaralp tarafından 144.413 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ISKPL – Çetin Genç tarafından 5.343.356 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ISKPL – VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

LKMNH – 5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

NETAS – Şirketin, 20,4 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

OZRDN – Bizofol Yalıtım unvanlı şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 370 gün vadeli 24,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SRVGY – Çetin Genç tarafından 57.953.187 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RUBNS – Şirketin, 500.000 dolarlık ihracat siparişi aldığı açıklandı.

SMRVA – Beşer Finans Faktoring’in gerçekleştirdiği 159,6 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

TTRAK – Şirketin, Sakarya Fabrikası'nda dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 606,6 milyon TL’lik yatırımı için başvurulan Yatırım Teşvik Belgesi’nin onaylandığı açıklandı.

TKFEN – Şirket sermayesinin %42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları’nın paylarının tamamının devrine yönelik OYAK ile görüşmelere başladığı açıklandı.

TMSN – 5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

TRALT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

TRENJ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

TRMET – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

TAVHL – Şirketin, 2026 yılında hizmet verilen toplam yolcu sayısının, bir önceki yıla göre %2 arttığı, uluslararası yolcu sayısı aynı dönemde %1 azaldığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcusu Muhammed Cham’ın satın alma opsiyonu ile kiralandığı açıklandı.

ULUFA – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın 1 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 370 gün vadeli 29 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZGYO – Şirket portföyünde yer alan Ankara Kızılcahamam’daki 357.700 m² arazi üzerinde geliştirilmekte olan doğa ve sağlık turizmi tesisi yatırımına ilişkin imar planlama sürecinin kesinleşerek tamamlandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

DNISI – Şirket sermayesinin 119,7 milyon TL’den %334,3 oranında bedelsiz olarak 400,3 milyon TL artışla 520 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

ULUFA – Şirket sermayesi yarın 540 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 540 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilecek.

BUGÜN 2 ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITIYOR

YAPRK pay sahiplerine hisse başına brüt 0,0250 TL, net 0,0213 TL temettü ödenecek. Temettü verimi %0,19 olarak hesaplanırken, nakit kar payı dağıtımı 10 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Hissenin kapanış fiyatı 13,00 TL, temettü düşülmüş baz fiyatı ise 12,98 TL oldu.

ATATP pay sahiplerine hisse başına brüt 1,0000 TL, net 0,8500 TL temettü dağıtılacak. Temettü verimi %0,40 seviyesinde bulunurken, ödeme tarihi 10 Haziran 2026 olarak açıklandı. Hissenin kapanış fiyatı 248,10 TL, temettü düşülmüş baz fiyatı ise 247,10 TL olarak belirlendi.

PAY ALIŞ-SATIŞ HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 2 haziran tarihinde KAP'a bildirdikleri pay alış-satış işlemlerine ilişkin duyurular şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 317.336 adet pay 31,60 – 31,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLCYT – Tamer Bilici tarafından 27,06 – 27,14 TL fiyat aralığından 1.995.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,83’e geriledi.

BLCYT – Azimut Portföy tarafından 27,06 TL fiyattan 1.995.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,15’e yükseldi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 173.353 adet pay 18,83 TL fiyattan geri alındı.

EUKYO – Talha Erdinç Şahin tarafından 9,00 – 12,00 TL fiyat aralığından 6.968.902 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,68’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 8,57 – 8,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

KUYAS – Rıza Kandemir tarafından 72,35 – 72,80 TL fiyattan 422.785 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,20’ye yükseldi.

PAGYO – Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından 127,80 TL fiyattan 2.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e yükseldi.

SRVGY – Dursun Yaşar Çamurali tarafından 3,07 TL fiyattan 812.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

SANEL – Ali Yıldırım tarafından 61,30 – 62,50 TL fiyat aralığından 51.160 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,44’e geriledi.

SAMAT – Ali Yıldırım tarafından 6,47 – 6,60 TL fiyat aralığından 563.804 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,54’e geriledi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: ANELE, HOROZ