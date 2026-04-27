A Haber'e konuk olan Ekonomist Üzeyir Doğan, altın, Bitcoin ve borsa özelinde dikkat çeken değerlendirmede bulundu.

"ALTIN TARAFINDA BALON SÖNMEDİ"

Altın tarafında balonun tam anlamıyla sönmediğini belirten Üzeyir Doğan, “Altın 3000 dolarken bile bana pahalı geliyordu ve o günden beri bu görüşüm değişmedi.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: TradingView

Hisse senetleri piyasasına da değinen Doğan, "Türkiye borsası çok ucuz ancak bu alan sabırlı ve uzun vadeli yatırımcılar için bir alternatif olabilir.” dedi.

Doğan, belirsizliğin oluşturduğu risk faktöründe yatırımcılara hisse senedi ve bonoya yönelebileceğine dikkat çekti.

“PARAYI SAKALAMAYA ODAKLANMAK LAZIM”

Haziran ayını işaret eden Doğan, “FED Başkanlığı'ndaki değişimi ve koltuğa adaptasyon sürecini görene kadar, yani Haziran sonuna kadar parayı katlamaktan ziyade saklama ve korumaya odaklanmak lazım." ifadelerini kullandı.

Söz konusu süreçte kısa vadeli mevduat ve faiz hassasiyeti olanlar için katılım fonlarının en güvenli noktalar olduğunu aktardı.

Türkiye özelinde yatırım araçları hakkında konuşan Doğan, "Şu anki sistematik içerisinde faiz ve alternatifleri oldukça kuvvetli bir seçenek; katılım hesapları, sukuklar, tahvil ve bono ile para piyasası fonları Türk lirası tarafında güçlü bir getiri sunuyor.” dedi.

BTC VE KRİPTO PARALARA SERT ELEŞTİRİ

Kripto paralar hakkında da değerlendirmede bulunan Doğan, Bitcoin ve kripto paraların geleceğine dair konuşulanların tamamen bir toz ve gaz bulutu olduğunu söyledi.

Doğan, “Arkasında askeri bir gücü ve reel ekonomik temeli olmayan bir unsurun rezerv para olma şansı yoktur." değerlendirmesinde bulundu. Paranın gücünün ancak arkasındaki fiziki ve askeri otoriteyle ölçülebileceğini belirtti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.