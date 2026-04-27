Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan duyuruya göre 27 Nisan 2026 itibarıyla Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) paylarında temettü kaynaklı fiyat güncellemesi yapıldı. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen rakamlar şu şekilde paylaşıldı:

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,3654752 TL

• Belirlenen Teorik Fiyat: 8,695 TL

Not: Belirtilen 8,695 TL’lik teorik fiyat, borsa sistemindeki fiyat adımına henüz yuvarlanmamış ham değerdir.

TEMETTÜ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Yünsa yatırımcıları için ödeme süreci bugün itibarıyla resmen başladı. Temettü ödemesi alan yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktalar şunlardır:

• Hisse Fiyatı Neden Düştü? Borsada işlem gören şirketler temettü dağıttığında, şirketin piyasa değerinden dağıtılan toplam nakit miktarı kadar bir düşüş gerçekleşir. Bu durum, hisse fiyatına "düzeltme" olarak yansır.

• Hesaplara Geçiş Tarihi: Nakit kâr payları, hak kazanan yatırımcıların yatırım hesaplarına takas günü (T+2) kuralı gereği, işlemin gerçekleştiği günden iki iş günü sonra yansıtılacaktır.

• Endeks Etkisi: Bu tür fiyat düzeltmeleri, endeks hesaplamalarında da ilgili ağırlık oranına göre dikkate alınır.

YÜNSA PERFORMANSINA BAKIŞ

Tekstil sektörünün köklü oyuncularından olan Yünsa'nın düzenli temettü politikası, uzun vadeli yatırımcılar için güven tazeleyici unsur olarak yorumlanıyor.

Bugünkü fiyat düzeltmesinin ardından hissenin seans içindeki performansı ve yatırımcı ilgisi piyasa profesyonelleri tarafından yakından takip edilecek.

