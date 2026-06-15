ASELS hisselerinde ilk 5 alıcı kurum toplam 3 milyon 30 bin 216 lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 2 milyon 478 bin 357 lot olarak kaydedildi.

YAPI KREDİ YATIRIM ZİRVEDE

Günün en fazla alım yapan aracı kurumu Yapı Kredi Yatırım oldu. Kurum, ASELS hisselerinde 1 milyon 792 bin 537 lotluk net alım gerçekleştirerek toplam alımların yüzde 54,86'sını oluşturdu.

ASELS hisselerinde en çok alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:

Yapı Kredi Yatırım: 1.792.537 lot (%54,86) – Maliyet: 380,896 TL

Bank of America: 487.467 lot (%14,92) – Maliyet: 383,639 TL

Ak Yatırım: 326.414 lot (%9,99) – Maliyet: 374,273 TL

HSBC Yatırım: 242.132 lot (%7,41) – Maliyet: 378,132 TL

QNB Yatırım: 181.666 lot (%5,56) – Maliyet: 376,297 TL

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA GLOBAL YATIRIM ÖNE ÇIKTI

Öte yandan, ASELS hisselerinde en fazla satış yapan kurum Global Yatırım oldu. Kurum, 1 milyon 363 bin 913 lotluk satışla toplam satışların yüzde 41,74'ünü gerçekleştirdi.

En çok satış yapan kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

Global Yatırım: 1.363.913 lot (%41,74) – Maliyet: 377,641 TL

İş Yatırım: 510.996 lot (%15,64) – Maliyet: 382,540 TL

Kuveyt Türk Yatırım: 252.285 lot (%7,72) – Maliyet: 382,595 TL

Ziraat Yatırım: 210.209 lot (%6,43) – Maliyet: 381,419 TL

İnfo Yatırım: 140.954 lot (%4,31) – Maliyet: 374,176 TL

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