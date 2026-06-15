TERA Yatırım'ın en fazla alım yaptığı hisse Tek-Art Turizm (TEHOL) oldu. Kurum, TEHOL hisselerinde 46 milyon 221 bin 266 lot net alım gerçekleştirirken, bu işlem toplam alımların yüzde 31,10'unu oluşturdu.

TERA Yatırım'ın en çok alım yaptığı hisseler:

TEHOL: 46.221.266 lot (%31,10) – Maliyet: 32,794 TL

SELEC: 26.846.741 lot (%18,07) – Maliyet: 108,833 TL

DAPGM: 24.201.233 lot (%16,28) – Maliyet: 10,835 TL

PEKGY: 10.722.443 lot (%7,22) – Maliyet: 12,786 TL

PSGYO: 6.979.373 lot (%4,70) – Maliyet: 3,289 TL

Öte yandan, satış tarafında İhlas Yayın Holding (IHLASR) ilk sırada yer aldı. TERA Yatırım, IHLASR hisselerinde 2 milyon 700 bin 26 lot net satış gerçekleştirdi.

Kaynak: ForInvest

TERA Yatırım'ın en çok satış yaptığı hisseler:

IHLASR: 2.700.026 lot (%15,66) – Maliyet: 0,240 TL

VAKFA: 1.893.989 lot (%10,99) – Maliyet: 13,044 TL

SMRTG: 1.593.212 lot (%9,24) – Maliyet: 12,281 TL

RUBNS: 1.496.431 lot (%8,68) – Maliyet: 28,050 TL

TUKAS: 925.300 lot (%5,37) – Maliyet: 2,426 TL

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