Borsa İstanbul'da işlem gören Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisseleri, 15 Haziran 2026 tarihli işlem gününü yüzde 3,46 yükselişle 2,69 TL seviyesinden tamamladı. Hissedeki yükselişle birlikte, gün içerisinde en fazla alım ve satım gerçekleştiren aracı kurumlar da netleşti.

Verilere göre, SASA hisselerinde ilk 5 alıcı kurum toplam 231 milyon 415 bin 250 lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 197 milyon 51 bin 233 lot oldu. Böylece hissede 34 milyon 364 bin 17 lot net alım oluştu.

SASA'DA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Bank of America: 68.184.787 lot (%21,88) – Maliyet: 2,688 TL

Ak Yatırım: 65.178.348 lot (%20,91) – Maliyet: 2,673 TL

Yapı Kredi Yatırım: 47.807.169 lot (%15,34) – Maliyet: 2,688 TL

TEB Yatırım: 27.276.673 lot (%8,75) – Maliyet: 2,678 TL

Alnus Yatırım: 22.968.273 lot (%7,37) – Maliyet: 2,700 TL

Kaynak: ForInvest

SASA'DA EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Yatırım Finansman: 62.469.749 lot (%20,04) – Maliyet: 2,681 TL

Ünlü Menkul: 39.531.792 lot (%12,68) – Maliyet: 2,695 TL

Bulls Yatırım: 33.516.743 lot (%10,75) – Maliyet: 2,693 TL

Garanti BBVA Yatırım: 31.986.520 lot (%10,26) – Maliyet: 2,685 TL

İnfo Yatırım: 29.546.429 lot (%9,48) – Maliyet: 2,686 TL

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