Borsa İstanbul'un yakından takip edilen şirketlerinden SASA Polyester (SASA) hisselerinde, 8-12 Haziran 2026 dönemine ilişkin aracı kurum dağılımı belli oldu.
Verilere göre, ilk 5 alıcı kurum ile ilk 5 satıcı kurum arasındaki işlemler sonucunda hissede 60 milyon 172 bin 343 lotluk net alım gerçekleşti.
Söz konusu dönemde ilk 5 alıcı kurumun toplam alımı 644 milyon 984 bin 408 lot olurken, ilk 5 satıcının toplam satışı 584 milyon 812 bin 65 lot seviyesinde gerçekleşti.
SASA'DA EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR
Haftalık verilere göre, SASA hisselerinde en yüksek net alımı Tera Yatırım gerçekleştirdi.
Tera Yatırım: 226 milyon 961 bin 184 lot (%27,58) – Ortalama maliyet: 2,586 TL
Global Menkul: 222 milyon 976 bin 364 lot (%27,10) – Ortalama maliyet: 2,582 TL
Yatırım Finansman: 84 milyon 705 bin 848 lot (%10,29) – Ortalama maliyet: 2,578 TL
Bulls Yatırım: 57 milyon 829 bin 565 lot (%7,03) – Ortalama maliyet: 2,631 TL
Yapı Kredi Yatırım: 52 milyon 511 bin 447 lot (%6,38) – Ortalama maliyet: 2,496 TL
Kaynak: ForInvest
CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
SASA'DA EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR
Satış tarafında ise İnfo Yatırım, en yüksek net satış gerçekleştiren aracı kurum oldu.
İnfo Yatırım: 179 milyon 253 bin 482 lot (%21,78) – Ortalama maliyet: 2,574 TL
Ünlü Menkul: 162 milyon 29 bin 358 lot (%19,69) – Ortalama maliyet: 2,603 TL
HSBC Yatırım: 142 milyon 64 bin 318 lot (%17,26) – Ortalama maliyet: 2,556 TL
Deniz Yatırım: 60 milyon 841 bin 583 lot (%7,39) – Ortalama maliyet: 2,607 TL
Halk Yatırım: 40 milyon 623 bin 324 lot (%4,94) – Ortalama maliyet: 2,564 TL
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.