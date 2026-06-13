Verilere göre, ilk 5 alıcı kurum ile ilk 5 satıcı kurum arasındaki işlemler sonucunda hissede 60 milyon 172 bin 343 lotluk net alım gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ilk 5 alıcı kurumun toplam alımı 644 milyon 984 bin 408 lot olurken, ilk 5 satıcının toplam satışı 584 milyon 812 bin 65 lot seviyesinde gerçekleşti.

SASA'DA EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

Haftalık verilere göre, SASA hisselerinde en yüksek net alımı Tera Yatırım gerçekleştirdi.

Tera Yatırım: 226 milyon 961 bin 184 lot (%27,58) – Ortalama maliyet: 2,586 TL

Global Menkul: 222 milyon 976 bin 364 lot (%27,10) – Ortalama maliyet: 2,582 TL

Yatırım Finansman: 84 milyon 705 bin 848 lot (%10,29) – Ortalama maliyet: 2,578 TL

Bulls Yatırım: 57 milyon 829 bin 565 lot (%7,03) – Ortalama maliyet: 2,631 TL

Yapı Kredi Yatırım: 52 milyon 511 bin 447 lot (%6,38) – Ortalama maliyet: 2,496 TL

Kaynak: ForInvest

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SASA'DA EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Satış tarafında ise İnfo Yatırım, en yüksek net satış gerçekleştiren aracı kurum oldu.

İnfo Yatırım: 179 milyon 253 bin 482 lot (%21,78) – Ortalama maliyet: 2,574 TL

Ünlü Menkul: 162 milyon 29 bin 358 lot (%19,69) – Ortalama maliyet: 2,603 TL

HSBC Yatırım: 142 milyon 64 bin 318 lot (%17,26) – Ortalama maliyet: 2,556 TL

Deniz Yatırım: 60 milyon 841 bin 583 lot (%7,39) – Ortalama maliyet: 2,607 TL

Halk Yatırım: 40 milyon 623 bin 324 lot (%4,94) – Ortalama maliyet: 2,564 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.