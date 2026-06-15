Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilgili mevzuat, şirket esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde elde edilen kârın, geçmiş yıllar zararları hesabında yer alan enflasyondan kaynaklı tutarlar hariç tutularak mahsup edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu mahsup işleminin ardından kalan tutarın ise yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesi yönündeki yönetim kurulu teklifi, genel kurulda ortakların onayını aldı.

Böylece İhlas Gazetecilik, 2025 faaliyet dönemine ilişkin olarak nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirmeme kararı alırken, elde edilen kârın şirket bünyesinde tutulmasına karar vermiş oldu.

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