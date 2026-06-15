CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, büyük ölçekli bir maden projesi için muhtemel bir ortakla resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

300 milyon ABD dolarını aşan devasa yatırım paketi için stratejik bir ortakla masaya oturan şirket, iyi niyet göstergesi olarak 6,5 milyon dolarlık avans ödemesini de kasasına koydu.

300 MİLYON DOLARI AŞAN DEV YATIRIM İHTİYACI

CVK Maden tarafından yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Orta Truva Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait maden sahalarında fiili üretime geçilebilmesi için 300 milyon ABD dolarının üzerinde bir yatırım bütçesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Şirket, bir yandan diğer bağlı ortaklığı olan Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'ye ait ‘Yenipazar Projesi’ yatırımlarını kesintisiz sürdürürken, eş zamanlı olarak Orta Truva’ya ait sahalardaki çalışmaları da geciktirmeden hızlandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda projeyi finansal açıdan güçlendirecek stratejik bir ortakla yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

MASADAKİ İLK RAKAM: 6.5 MİLYON DOLARLIK AVANS HESAPTA

Yatırım süreçlerini hızlandırmak adına 12 Haziran 2026 tarihi itibarıyla muhtemel bir stratejik ortakla resmi görüşmeler resmen başladı.

Görüşmelerin ciddiyetini, tarafların karşılıklı iyi niyetini ve projenin somutluğunu ortaya koymak adına son derece kritik bir gelişme yaşandı.

Söz konusu yatırımcı tarafından, CVK Maden hesaplarına 6,5 milyon ABD doları tutarında bir avans ödemesi gerçekleştirildi.

PAY DEVRİ OLACAK ANCAK YÖNETİM CVK MADEN’DE KALACAK

Planlanan stratejik ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi halinde izlenecek yol haritası da şeffaflıkla paylaşıldı:

• Hisse Devri: Görüşmeler başarıyla tamamlandığında, CVK Maden'in Orta Truva'daki paylarının belirli bir kısmı stratejik ortağa devredilecek.

• Yönetim Hakları: Ortaklığa ve pay devrine rağmen, maden sahalarına ilişkin tüm yönetim hakları CVK Maden bünyesinde kalmaya devam edecek.

• Finansman Kolaylığı: Ortaklık sayesinde muhtemel stratejik ortağın proje finansmanını doğrudan temin etmesi, bu sayede 300 milyon dolarlık dev yatırımların çok daha kısa bir süre içinde tamamlanarak üretime geçilmesi amaçlanıyor.

KAP haberinin geldiği günde saat 12:41 itibarıyla CVKMD hisseleri yüzde 8 artıda, 44 lira seviyesinde kayda geçti.

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