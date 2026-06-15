Borsa İstanbul'da işlem gören Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) hisselerinde yükseliş dikkat çekti. Hisseler, Türkiye saati ile 17.51 itibarıyla yüzde 6,94 değer kazanarak 316 TL seviyesinden işlem gördü.

Öte yandan, Alnus Yatırım 15 Haziran tarihli raporunda TOFAŞ için hedef fiyatını 472,61 TL'den 426,42 TL'ye revize etti. Aracı kurum, hedef fiyatı aşağı yönlü güncellemesine rağmen hisseye ilişkin "al" tavsiyesini korudu. Son kapanış fiyatı olan 313 TL baz alındığında, yeni hedef fiyat yaklaşık yüzde 36,23'lük prim potansiyeline işaret etti.

İLK 5 ALICI KURUM 463 BİN 311 LOT ALIM GERÇEKLEŞTİRDİ

TOASO hisselerinde en fazla alım yapan aracı kurum Yapı Kredi Yatırım oldu. Günlük verilere göre ilk 5 alıcı kurumun toplam alımı 463 bin 311 lot, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı ise 374 bin 751 lot olarak gerçekleşti. Böylece hissede 88 bin 560 lot net alım oluştu.

TOASO'DA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR:

Yapı Kredi Yatırım: 129.930 lot (%21,51) – Maliyet: 309,406 TL

QNB Yatırım: 119.760 lot (%19,83) – Maliyet: 309,366 TL

Yatırım Finansman: 83.285 lot (%13,79) – Maliyet: 310,415 TL

Bank of America: 70.312 lot (%11,64) – Maliyet: 312,098 TL

Halk Yatırım: 60.024 lot (%9,94) – Maliyet: 310,792 TL

Kaynak: ForInvest

TOASO'DA EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR:

Garanti BBVA Yatırım: 100.444 lot (%16,63) – Maliyet: 311,191 TL

Ak Yatırım: 80.734 lot (%13,37) – Maliyet: 311,272 TL

HSBC Yatırım: 78.595 lot (%13,01) – Maliyet: 309,628 TL

İş Yatırım: 71.788 lot (%11,89) – Maliyet: 313,387 TL

Meksa Yatırım: 43.190 lot (%7,15) – Maliyet: 306,003 TL

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