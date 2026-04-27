Borsa İstanbul'da mevsimsellik etkisi yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Geçmiş yıllara ait fiyat verileri incelendiğinde, bazı hisselerin Mayıs ayında tarihi olarak güçlü performans sergilediği dikkat çekiyor. Son 5 yılda Mayıs ayında 4 kez ya da daha fazla pozitif getiri sağlayan hisseler, tarihsel tutarlılıkları ve ortalama getirileri esas alınarak sıralandı.

Mevsimsellik Nedir, Neden Önemlidir?

Hisse senetlerinde mevsimsellik, belirli dönemlerin tarihsel olarak tekrar eden fiyat hareketleri üretmesi anlamına gelir. Bu hareketler her yıl garanti edilmez; ancak geçmiş verilerde gözlemlenen örüntüler, yatırımcılara ek bir analiz katmanı sunar. Özellikle bireysel yatırımcılar arasında popüler olan bu yaklaşım, temel ve teknik analizin yanında tamamlayıcı bir araç olarak kullanılır.

1. TEKTU – Ortalama %19,68

Tek-Art Turizm Zigana A.Ş., son beş yılın dördünde Mayıs ayını yükselişle kapattı. Ortalama getiri açısından listenin en tepesinde yer alıyor; ancak görece küçük ölçekli yapısı nedeniyle oynaklığı da göz ardı edilmemeli.

2. ARZUM – Ortalama %15,97

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Mayıs ayında istikrarlı bir performans sergiledi. Son beş yılda dört kez yükseliş kaydeden hisse, listedeki en güçlü ortalama getiriye sahip isimler arasında yer alıyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

3. AKSEN – Ortalama %15,84

Aksa Enerji, Mayıs döneminde güçlü bir sicil oluşturdu. Uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmelere duyarlı yapısı ve artan yatırımcı ilgisiyle bu dönemde öne çıkan hisseler arasında kendine yer buluyor.

4. FENER – Ortalama %13,66

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Mayıs ayında güçlü bir geçmiş performansa sahip. Sezon sonu heyecanının hisse fiyatlarına yansıdığı bu dönem, kulübün borsadaki seyri açısından tarihi olarak olumlu bir tablo ortaya koyuyor.

5. OZRDN – Ortalama %13,35

Özerden Ambalaj, son beş yılın dördünde Mayıs ayını pozitif kapattı. Ambalaj sektöründeki konumuyla bu dönemde göreceli güç sergileyen hisseler arasında yer alıyor.

6. PRKAB – Ortalama %10,60

Türk Prysmian Kablo, Mayıs döneminde öne çıkan bir diğer hisse. Dört yıl üst üste pozitif kapanış sağlayan hisse, enerji altyapısına yönelik güçlü talep ortamından besleniyor.

7. KGYO – Ortalama %10,72

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, GYO sektöründen Mayıs mevsimselliğine dahil olan isimler arasında yer aldı. Dört yılın dördünde yükseliş kaydetti.

8. GATEG – Ortalama %9,94

Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri, Mayıs ayında tutarlı bir seyir izleyen hisseler arasında yer aldı. Teknoloji ve siber güvenlik odaklı iş modeliyle dikkat çeken şirket, bu dönemde dört kez pozitif kapandı.

9. RALYH – Ortalama %8,84

Ral Yatırım Holding, Mayıs ayında dört kez pozitif getiri sağladı. Ortalama getiri görece ılımlı olsa da tutarlılık açısından listedeki yerini güvenle aldı.

10. ISKPL – Ortalama %8,51

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama, Mayıs mevsimselliğinden faydalanan hisseler arasında yer alıyor. Beş yılın dördünde pozitif getiri sağladı.

11. OYLUM – Ortalama %8,39

Oylum Sınai Yatırımlar, Mayıs ayında istikrarlı bir performans sergiledi. Sanayi sektöründeki konumuyla bu dönemde öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

12. PINSU – Ortalama %7,88

Pınar Su, savunmacı tüketim hissesi profiliyle Mayıs ayında tarihsel olarak olumlu bir seyir izledi. Dört yıllık pozitif kapanış siciliyle listede yerini aldı.

13. TSKB – Ortalama %7,79

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Mayıs döneminde bankacılık sektörü içinden öne çıkan isim oldu. Kalkınma odaklı finansman modeliyle kurumsal yatırımcıların radarında olan hisse, dört yıllık pozitif kapanış siciliyle listede yer alıyor.

14. IHYAY – Ortalama %7,11

İhlas Yayın Holding, Mayıs ayında 4 kez yükseliş kaydetti. Görece düşük ortalama getiriye karşın tarihsel tutarlılığı dikkat çekiyor.

15. DOCO – Ortalama %6,86

Do-Co, havayolları ikram hizmetleri ve uluslararası organizasyon alanlarındaki iş modeliyle Mayıs ayında dört kez pozitif kapandı. Turizm sezonunun açılmaya başladığı bu dönem şirket için tarihi olarak olumlu bir tablo sunuyor.

16. CIMSA – Ortalama %6,75

Çimsa Çimento, inşaat sezonunun canlanmaya başladığı Mayıs ayında tarihsel olarak olumlu seyir izleyen hisseler arasında yer aldı. Dört yıllık pozitif kapanış siciliyle listeyi tamamlıyor.

Yatırımcı Notu

Mevsimsellik verileri geçmişe dayalı istatistiksel gözlemlerdir; gelecekteki performansı garanti etmez. Bu listede yer alan hisseler, yalnızca tarihsel eğilimler çerçevesinde değerlendirilmeli; herhangi bir yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Yatırım kararlarından önce güncel piyasa koşullarının ve şirket temellerinin ayrıca incelenmesi önerilir.