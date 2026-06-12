Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımlarından biri için süreç netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) yüzde 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihi açıklandı.

TÜRKİYE SİGORTA'DA BEDELSİZ TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yüzde 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım başlangıç tarihi 15 Haziran 2026 olarak belirlendi.

SPK'nın onayı doğrultusunda şirketin 10 milyar TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 100 oranında artırılarak 20 milyar TL'ye yükseltilecek.

TURSG YATIRIMCISINA KAÇ LOT VERİLECEK?

Yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların sahip oldukları her 1 lot hisse için 1 lot yeni pay alacağı anlamına geliyor.

Buna göre;

100 lotu olan yatırımcı 100 lot daha alacak ve toplam 200 lota ulaşacak.

500 lotu olan yatırımcı 500 lot daha alacak ve toplam 1.000 lota sahip olacak.

1.000 lotu olan yatırımcı 1.000 lot daha alacak ve toplam 2.000 lota çıkacak.

5.000 lotu olan yatırımcı 5.000 lot daha alacak ve toplam 10.000 lotu olacak.

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcının toplam portföy değeri teorik olarak değişmezken, hisse fiyatı bedelsiz oranı kadar düzeltilir.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarında bulunan fonları sermayeye ekleyerek mevcut ortaklara ücretsiz pay dağıtması işlemidir.

Bu işlemde yatırımcıdan herhangi bir ödeme talep edilmez. Yatırımcıların sahip olduğu lot sayısı artarken, şirketin piyasa değeri değişmediği için hisse fiyatında teorik düzeltme yapılır.

Bedelsiz sermaye artırımları yatırımcılar tarafından genellikle olumlu karşılanırken, şirketin öz kaynak gücünü ve büyüme potansiyelini göstermesi açısından da yakından takip edilir.

HAK KULLANIMINDA YATIRIMCILARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Türkiye Sigorta yatırımcılarının bedelsiz paylarını alabilmek için herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

15 Haziran 2026 tarihinde hak kullanımının başlamasıyla birlikte bedelsiz paylar yatırımcı hesaplarına otomatik olarak tanımlanacak.

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