Astor Enerji A.Ş.'de (ASTOR) ortaklık yapısını ilgilendiren önemli bir hisse devri gerçekleşti. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel, şirketin hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'den 199 milyon 600 bin adet B grubu pay satın aldı.

ASTOR'DA YÜZDE 20'LİK PAY EL DEĞİŞTİRDİ

KAP'ta yer alan açıklamaya göre işlem, 11 Haziran 2026 tarihinde pay başına 299 TL fiyatla gerçekleştirildi.

Devre konu olan 199 milyon 600 bin adet pay, şirket sermayesinin yüzde 20'sine karşılık geliyor.

Söz konusu işlemle Astor Enerji'de önemli büyüklükteki bir pay grubu şirket ortakları arasında el değiştirmiş oldu.

İŞLEMİN BÜYÜKLÜĞÜ 59,68 MİLYAR TL

Pay devri işlemi 299 TL fiyat üzerinden gerçekleştirildi.

Buna göre işlem büyüklüğü yaklaşık 59 milyar 680 milyon 400 bin TL olarak hesaplandı.

Gerçekleşen işlem, son dönemde Borsa İstanbul'da açıklanan en dikkat çekici ortaklar arası pay devirlerinden biri olarak öne çıktı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 309.25 17.931.398.467,75 % 5.46 15:05 AKBNK 72.1 12.197.491.250,35 % 7.93 15:05 ISCTR 14.45 7.467.706.044,77 % 5.17 15:05 ASELS 378.5 6.509.498.075,25 % 0.2 15:05 YKBNK 37.82 6.379.354.049,10 % 8 15:05 Tüm Hisseler

HİSSELERİN STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Şirket tarafından yapılan açıklamada devre konu payların tamamının Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nitelikte olduğu belirtildi.

Ayrıca hisse devrinin ardından payların borsada işlem görmeyen statüsünde herhangi bir değişiklik meydana gelmediği ifade edildi.

Bu nedenle işlemin piyasadaki fiili dolaşım oranı üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor.