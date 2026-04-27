Güne hareketli başlayan Astor Enerji (ASTOR) payları, önceki kapanış seviyesi olan 221,5 TL'den aldığı güçle yatırımcısına büyük bir prim sağladı.

• Fiyat Hareketi: Hisse, günlük yüzde 9,44 değer kazanarak 242,4 TL seviyesine ulaştı.

• Yıllık Rekor Seviye: Bugünkü yükselişle beraber hisse, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 142,51 gibi muazzam bir getiri sundu.

• Kısa Vadeli Güç: Son bir haftada yüzde 23,34, son bir ayda ise yüzde 19,39 oranında artış gösteren ASTOR, enerji sektöründeki liderlik duruşunu teknik verilere de yansıttı.

YABANCI İŞTAHI NETLEŞTİ

Saat 12.45 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, yükselişin arkasındaki ana aktörün kim olduğunu açıkça gösteriyor. Tahtadaki alım hacmi, profesyonel fonların girişine işaret ediyor:

• Bank of America Damgası: BofA, toplam alımların yüzde 64,90’ını (4.115.963 lot) tek başına sırtladı. Onu yüzde 16,73 payla HSBC takip etti. İki dev kurumun toplam payı alıcı tarafında yüzde 80'i aştı.

• Net Alım Farkı: İlk 5 alıcının 6,12 milyon lotluk hacmine karşılık, ilk 5 satıcı 3,64 milyon lotta kaldı. Bu durum, piyasada 2,47 milyon lotluk çok güçlü bir alıcı fazlası oluşturdu.

• Satış Kanadı: Satış tarafında ise Deniz Yatırım (yüzde 12,51) ve Yapı Kredi (yüzde 12,22) başı çekerken, satışların daha çok perakende ve yerli kurumlar üzerinden dağıldığı gözlendi.

ZİRVEYE RAMAK KALDI

ASTOR bugün ulaştığı 242,4 TL ile yıllık tarihi zirvesi olan 243,3 TL’nin hemen eşiğine geldi.

BofA ve HSBC gibi yabancı odaklı kurumların desteğini alan hissenin, teknik direnç olan bu zirveyi aşması durumunda enerji sektöründe yeni bir "fiyat keşfi" sürecine girmesi bekleniyor.

Görsel Kaynak: Forinvest

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.