İşte yarın nakit kâr payı dağıtacak şirketler ve ödeme detayları:

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN (KTLEV)

Katılımevim, kâr payı dağıtım sürecinin ilk taksitini yarın gerçekleştiriyor.

Brüt Ödeme: 0,0966183 TL

Net Ödeme: 0,0821255 TL

Mahiyet: 1. Taksit Ödemesi

OSMANLI YATIRIM (OSMEN)

Yarının bir diğer taksitli ödemesi Osmanlı Yatırım cephesinden geliyor.

Brüt Ödeme: 0,0498242 TL

Net Ödeme: 0,0423505 TL

Mahiyet: 1. Taksit Ödemesi

MİSTRAL GYO (MSGYO)

Günün en yüksek oranlı ödemesini gerçekleştirecek olan Mistral GYO, GYO statüsü gereği stopajdan muaf olarak ödeme yapacak.

Brüt Ödeme: 0,4257419 TL

Net Ödeme: 0,4257419 TL

Mahiyet: Nakit Temettü

ÖDEMELER NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

Temettü ödemelerinde hak kullanım tarihi 28 Nisan Salı olarak belirlenmiş olsa da, borsa kuralları gereği nakit tutarlar yatırımcı hesaplarına T+2 işlem günü sonunda yansıyacak.

Hak Kullanım Tarihi: 28 Nisan Salı (Hisse fiyatının düştüğü gün)

Hesaplara Geçiş Tarihi: 30 Nisan Perşembe

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.