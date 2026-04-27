Yatırımcıların merakla beklediği temettü takvimine göre, 28 Nisan 2026 Salı günü 3 şirket hissedarlarına nakit ödeme yapacak. İlgili hisselerin fiyatlarında düzeltme yapılacak.
İşte yarın nakit kâr payı dağıtacak şirketler ve ödeme detayları:
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN (KTLEV)
Katılımevim, kâr payı dağıtım sürecinin ilk taksitini yarın gerçekleştiriyor.
Brüt Ödeme: 0,0966183 TL
Net Ödeme: 0,0821255 TL
Mahiyet: 1. Taksit Ödemesi
OSMANLI YATIRIM (OSMEN)
Yarının bir diğer taksitli ödemesi Osmanlı Yatırım cephesinden geliyor.
Brüt Ödeme: 0,0498242 TL
Net Ödeme: 0,0423505 TL
Mahiyet: 1. Taksit Ödemesi
MİSTRAL GYO (MSGYO)
Günün en yüksek oranlı ödemesini gerçekleştirecek olan Mistral GYO, GYO statüsü gereği stopajdan muaf olarak ödeme yapacak.
Brüt Ödeme: 0,4257419 TL
Net Ödeme: 0,4257419 TL
Mahiyet: Nakit Temettü
ÖDEMELER NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?
Temettü ödemelerinde hak kullanım tarihi 28 Nisan Salı olarak belirlenmiş olsa da, borsa kuralları gereği nakit tutarlar yatırımcı hesaplarına T+2 işlem günü sonunda yansıyacak.
Hak Kullanım Tarihi: 28 Nisan Salı (Hisse fiyatının düştüğü gün)
Hesaplara Geçiş Tarihi: 30 Nisan Perşembe
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.