Sahadaki 3-0’lık skorun ardından haftanın ilk işlem gününde gözler Borsa İstanbul’daki GSRAY ve FENER hisselerine çevrildi. Sahada aslan, tahtada kanarya lider.
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın evinde Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi, şampiyonluk yarışında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.
Güne derbi mağlubiyetinin psikolojik baskısıyla başlayan FENER hisseleri, açılışta 2,72 TL seviyelerine kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirdi.
Ancak ilerleyen dakikalarda gelen güçlü alımlarla toparlanan hisse, kayıplarını geri alarak yüzde 2,49 artışla 2,88 TL seviyesine tırmandı.
BOFA SAHNEDE
Saat 10.38 itibarıyla FENER tarafında Global (yüzde 26,95) ve Bank of America (yüzde 26,21) üzerinden gelen yoğun alımlar dikkat çekti.
İlk 5 alıcı ve satıcı arasındaki dengeye bakıldığında, piyasada 2,78 milyon lotluk pozitif bir net alım farkı oluştuğu görülüyor.
GSRAY: GALİBİYET SONRASI TEMKİNLİ SEYİR
Saha performansını skor tabelasına yansıtan Galatasaray cephesinde ise borsada daha temkinli bir hareket hakim. Güne 1,20 TL seviyelerinden sınırlı bir yükselişle başlayan GSRAY, seansın devamında 1,18 TL seviyelerinde dengelendi.
• Teknik Görünüm: GSRAY hisseleri günlük bazda yüzde 1,71 yükseliş gösterirken, aylık bazda yatırımcısına yüzde 11,32 kazandırmış durumda.
• Satış Baskısı: Saat 10.38 verilerinde GSRAY tarafında satıcıların daha agresif olduğu görülüyor. Yapı Kredi ve Phillip Capital üzerinden gelen satışlarla net fark -7,88 milyon lot olarak gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların "beklenti gerçekleşti, kâr al" stratejisini izlediğine işaret ediyor.
Piyasa uzmanları, şampiyonluk yarışı matematiksel olarak netleşene kadar spor hisselerindeki bu yüksek oynaklığın devam edeceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.
