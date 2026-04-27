Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın evinde Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi, şampiyonluk yarışında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

Güne derbi mağlubiyetinin psikolojik baskısıyla başlayan FENER hisseleri, açılışta 2,72 TL seviyelerine kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirdi.

Ancak ilerleyen dakikalarda gelen güçlü alımlarla toparlanan hisse, kayıplarını geri alarak yüzde 2,49 artışla 2,88 TL seviyesine tırmandı.

BOFA SAHNEDE

Saat 10.38 itibarıyla FENER tarafında Global (yüzde 26,95) ve Bank of America (yüzde 26,21) üzerinden gelen yoğun alımlar dikkat çekti.

İlk 5 alıcı ve satıcı arasındaki dengeye bakıldığında, piyasada 2,78 milyon lotluk pozitif bir net alım farkı oluştuğu görülüyor.

GSRAY: GALİBİYET SONRASI TEMKİNLİ SEYİR

Saha performansını skor tabelasına yansıtan Galatasaray cephesinde ise borsada daha temkinli bir hareket hakim. Güne 1,20 TL seviyelerinden sınırlı bir yükselişle başlayan GSRAY, seansın devamında 1,18 TL seviyelerinde dengelendi.

• Teknik Görünüm: GSRAY hisseleri günlük bazda yüzde 1,71 yükseliş gösterirken, aylık bazda yatırımcısına yüzde 11,32 kazandırmış durumda.

• Satış Baskısı: Saat 10.38 verilerinde GSRAY tarafında satıcıların daha agresif olduğu görülüyor. Yapı Kredi ve Phillip Capital üzerinden gelen satışlarla net fark -7,88 milyon lot olarak gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların "beklenti gerçekleşti, kâr al" stratejisini izlediğine işaret ediyor.

Piyasa uzmanları, şampiyonluk yarışı matematiksel olarak netleşene kadar spor hisselerindeki bu yüksek oynaklığın devam edeceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Görsel Kaynak: Forinvest

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.