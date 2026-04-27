hisse.net'in incelediği Morningstar fon sahipliği verileri (24 Nisan 2026 itibarıyla), küresel ölçekte faaliyet gösteren yabancı kurumsal fonların Borsa İstanbul'da eş zamanlı pozisyon almaya başladığını ortaya koyuyor. TRALT, ASELS, TCELL, SASA, SAHOL ve YKBNK hisselerinde birden fazla uluslararası fon tarafından tespit edilen bu hareket, yalnızca pasif endeks ağırlık ayarlamalarıyla açıklanamayacak kadar geniş kapsamlı bir tablo ortaya koyuyor.

Londra merkezli Schroder Asset Management'ın öne çıktığı verilerde; JPMorgan, Fidelity, Jupiter Merian ve Robeco gibi köklü kurumsal oyuncuların da BIST pozisyonlarını artırdığı görülüyor. Tüm bu gelişmeler, BIST'e yönelik yabancı ilgisinin salt teknik bir endeks yeniden dengelemesinin ötesine geçip aktif portföy tercihine dönüşmeye başladığına işaret ediyor.

TRALT: Altın Madencisi Hisseye 5 Yıldızlı Fon Girdi

Morningstar verilerinde en dikkat çekici tablo, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) hissesinde yaşananlar. Jupiter Merian Global Equity Absolute Return fonu — Morningstar'ın 5 yıldızlı değerlendirmesiyle öne çıkan aktif yönetimli bir strateji — TRALT'ta toplam 96,19 milyon hisse ile yüzde 3,00 oranında pay sahibi oldu. Bu pozisyonun tamamı yeni giriş niteliğinde; fon daha önce hissede bulunmuyordu.

Altın sektörüne odaklı fonların da TRALT pozisyonları önemli büyüklüklere ulaşmış durumda. VanEck Junior Gold Miners ETF 25,4 milyon hisse tutarken geçen çeyrekte 100 bin hisselik satış yaptı. Sprott Junior Gold Miners ETF ise yaklaşık 13,3 milyon hisse ile sabit pozisyon koruyor. iShares MSCI Turkey ETF'nin son çeyrekte 92 bin hisse sattığı görülüyor. Pasif EM fonları olan Vanguard ve iShares ise ağırlık ayarları çerçevesinde TRALT'ta pozisyon taşımaya devam ediyor.

TRALT tablosunun mesajı net: Altın sektörüne yönelik uluslararası talep, münhasıran bu hisseye spesifik bir yönelim yaratıyor. Jupiter Merian'ın aktif pozisyonu, bu ilginin endeks zorunluluğunun ötesinde bilinçli bir tercih olduğunu gösteriyor.

ASELS: Savunma Sektörüne EM Fonları Yöneliyor

Aselsan (ASELS) hissesinde en büyük pozisyonu JPMorgan Emerging Markets Equity fonunun taşıdığı görülüyor: 26,46 milyon hisse, yüzde 1,81 portföy ağırlığı. Ancak bu fon son çeyrekte 2,25 milyon hisseli azaltmaya gitti; aynı şekilde Capital Group ve American Funds da benzer büyüklükte satış yaptı.

Öte yandan Schroder ISF Emerging Europe fonu ASELS'te tam tersine hareket ederek 461 bin hisselik alım gerçekleştirdi. Jupiter Merian ise bu hissede de 8,8 milyon hisselik pozisyonla listeye girdi. Fidelity Emerging Markets 118 bin hisse artırdı.

ASELS tablosu, büyük EM fonları arasında kademeli kar realizasyonunun sürdüğüne işaret etse de Schroder ve Jupiter Merian gibi aktif yöneticilerin tercihi savunma hikayesine olan ilginin kaybolmadığını gösteriyor. Türkiye'nin savunma sektörüne artan bütçe desteği ve ihracat başarıları, küresel EM yöneticileri için anlatının sürdüğüne işaret ediyor.

TCELL: Turkcell'de Londra Ayak İzi Belirginleşiyor

Turkcell (TCELL) hissesinde Vanguard Total Intl Stock Index en büyük pozisyonu 17,25 milyon hisse ile taşırken yüzde 0,79 ağırlığa sahip. Vanguard Emerging Mkts ETF ise 16,6 milyon hisse ile ikinci sırada yer alıyor ve 66 bin hisselik bir satış yaptı.

Tablonun asıl dikkat çeken ismi Jupiter Merian: TCELL'e de 13 milyon hisseyle tamamen yeni bir pozisyon açtı. Nordea BetaPlus EnhEM Sst Eq ise 6,88 milyon hisseyle tamamen yeni giriş yapan fonlar arasında öne çıkıyor. DFA Emerging Markets Core Equity 37 bin hisselik küçük bir artış kaydetti.

TCELL'deki tablo, altyapı ve telekomünikasyon gibi savunmacı sektörlere yönelik risk iştahının sürdüğünü yansıtıyor. Jupiter Merian'ın TRALT, TCELL ve SAHOL'da eş zamanlı pozisyon açması — üç farklı sektörde, üç ayrı hikayede — bu fonun Türkiye'ye bakışının salt bir endeks oyununu aştığını net biçimde ortaya koyuyor.

SASA: Pasif Devler Pozisyon Taşıyor, MSCI Turkey ETF Sattı

Sasa Polyester (SASA) hissesinde en büyük pozisyonlar pasif fonlara ait. Vanguard Total Intl Stock Index 191 milyon hisse, Vanguard Emerging Mkts ETF ise 183 milyon hisse taşıyor. Vanguard FTSE All-World ex-US ETF son çeyrekte 1,47 milyon hisse alarak yüzde 5,25 artış kaydetti.

Öte yandan iShares MSCI Turkey ETF, SASA'da 551 bin hisseli azaltmaya giderek yüzde 4,04 düşüş kaydetti. BlackRock MSCI ACWI ex-US IMI ise 13,4 milyon hisseyle yeni pozisyon açtı. MSCI Emerging Markets Free Fund ve Emerging Markets Index Non-Lending gibi Not Rated fonlar ise Haziran 2025 tarihli veriyle 23,7 milyon hisselik yeni girişler yaptı.

SASA özelinde tablo karma bir görünüm sunuyor. Büyük pasif fonların ağırlık koruması BIST içindeki sistematik Türkiye maruziyetini yansıtırken; iShares MSCI Turkey ETF'nin satışı, Türkiye odaklı spesifik araçlarda kâr realizasyonunun sürdüğünü gösteriyor.

SAHOL: Jupiter Merian Tamamen Yeni Giriş Yaptı

Sabancı Holding (SAHOL) hissesinde veriler birkaç farklı açıdan ilgi çekici. Jupiter Merian burada da 20,2 milyon hisseyle tamamen yeni pozisyon açtı ve tablonun birinci sırasına oturdu. Robeco Emerging Stars ise 13,5 milyon hisselik yeni girişiyle dikkat çekiyor. American Funds ve Capital Group, 4,2 milyon hisselik paylaşımlı alımla yüzde 79,98 artış kaydetti.

Vanguard Emerging Mkts ETF SAHOL'da 229 bin hisseli satış yaparken; Federated Hermes 285 bin hisselik azaltmaya gitti. Barings Eastern Europe fonu ise 6,1 milyon hisseyle sabit pozisyon taşıyor.

SAHOL'un holding yapısı finans, enerji, perakende ve sanayi kollarıyla Türkiye'ye geniş tabanlı maruziyet arayan yöneticiler için doğal bir başlangıç noktası. Jupiter Merian ve Robeco'nun eş zamanlı girişi bu savı pekiştiriyor.

YKBNK: Fidelity'nin Konsantre Pozisyonu ve Schroder'ın Yeni Girişi

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde tablo özellikle aktif yöneticiler açısından dikkat çekici. Capital Group New Geography Equity ve American Funds New World A, her biri 165 milyon hisseyle en büyük pozisyonları taşıyor ve her ikisi de yeni giriş olarak listeye girdi. FIAM Concentrated Emerging Markets fonu 42 milyon hisselik artışla yüzde 62,51 büyüme kaydetti.

Schroder ISF Emerging Europe ise YKBNK'da da 30,3 milyon hisselik tamamen yeni pozisyon açtı. Fidelity Emerging Markets Class F 1,29 milyon hisseli azaltmaya giderken; Vanguard Emerging Mkts ETF 601 bin hisseli satış yaptı.

YKBNK tablosu, Türk bankacılık sektörüne yönelik kurumsal ilginin hem boyutu hem de çeşitliliği açısından öne çıkıyor. Schroder'ın Londra merkezli Emerging Europe stratejisinin YKBNK'ya yeni giriş yapması, Türk bankalarına yönelik Avrupa kaynaklı kurumsal pozisyon almanın sürdüğüne işaret ediyor.

ASTOR: Küçük Ölçekli Hissede Büyük Kurumsal İlgi

Astor Enerji (ASTOR) hissesinde Morningstar'ın "Buying" sekmesi, dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. FIAM Concentrated Emerging Markets 6,15 milyon hisselik alımla yüzde 18,69 artış kaydetti. Schroder ISF Emerging Europe ise 6,6 milyon hisseyle yeni giriş yaptı. Redwheel Next Gen Em Mkts Eq, SWC (LU) ve SWC (CH) EF Sustainable EmMa fonları da tamamen yeni pozisyon açanlar arasında yer alıyor.

William Blair EM Small Cap Growth, Mobius Emerging Markets ve Columbia Emerging Markets gibi küçük sermayeli şirket odaklı fonların da listede görünmesi tesadüf değil. Bu yapı, ASTOR'a olan ilginin küçük ölçekli büyüme hikayelerine odaklanan stratejiler tarafından yönlendirildiğini gösteriyor.

Göreceli olarak düşük pazar değerine sahip bir hissede bu kadar sayıda kurumsal oyuncunun eş zamanlı alım yapması, küçük ölçekli BIST hisselerine olan yabancı ilgisinin yalnızca büyük kaplarla sınırlı olmadığının net bir göstergesi.

Genel Değerlendirme: Aktif mi, Pasif mi?

hisse.net'in derlediği Morningstar verileri üç temel gözlemi öne çıkarıyor.

Pasif fonlar her yerde mevcut, ancak asıl sinyal değil.

Vanguard ve iShares endeks araçları incelenen altı hissenin tamamında pozisyon taşıyor; bu tablonun büyük bölümü otomatik endeks ağırlık ayarlarından kaynaklanıyor. BIST'in EM endekslerindeki ağırlığı değişmedikçe bu pozisyonlar büyük ölçüde sabit kalacak.

Asıl sinyal aktif yöneticilerden geliyor.

Jupiter Merian'ın TRALT, TCELL ve SAHOL'da — üç farklı sektörde — eş zamanlı yeni pozisyon açması, bu fonun Türkiye'ye bakışında bilinçli bir tercih bulunduğunu gösteriyor. Benzer şekilde Schroder ISF Emerging Europe'un ASELS, YKBNK ve ASTOR'da aynı dönemde yeni pozisyon oluşturması, Londra merkezli aktif yöneticilerin BIST'e yönelik tahsislerini artırdığını yansıtıyor.

Küçük ölçekli hisseler artık radarın dışında değil.

ASTOR'daki tablo, yabancı kurumsal ilgisinin büyük ölçekli ve likit hisselerin ötesine geçmeye başladığına işaret ediyor. Small ve mid cap odaklı fonların ASTOR'a girişi, bu trendi pekiştiriyor.

Bu haber, hisse.net'in Morningstar fon sahipliği verileri üzerinde yaptığı analize dayanılarak hazırlanmıştır.