TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 14 farklı kanunda değişiklik öngören ve toplam 26 maddeden oluşan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifte vergi düzenlemeleri, akaryakıt ve LPG piyasasına ilişkin yeni uygulamalar, ticari plakalara yönelik değişiklikler ve Basın İlan Kurumu'nun yetkilerini ilgilendiren hükümler yer alıyor.

TAKSİ VE MİNİBÜS PLAKALARINDA VERGİ İSTİSNASI GELİYOR

Teklifin ekonomi cephesindeki en dikkat çekici başlıklarından biri ticari plakalara yönelik düzenleme oldu.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakalarını devretmelerinden doğan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak.

Düzenlemenin sektördeki devir işlemlerini ve ticari plaka piyasasını etkilemesi bekleniyor.

TAKSİCİLER İÇİN YENİ VERGİ SİSTEMİ

Kanun teklifinde taksiyle yolcu taşımacılığı yapan esnafı ilgilendiren yeni bir düzenleme de yer alıyor.

Hasılatını tamamen taksi mali cihazları üzerinden kayıt altına alan mükellefler, talep etmeleri halinde hasılat esaslı vergilendirme sisteminden yararlanabilecek. Bu sistemden yararlanma süresi en fazla 3 yıl olacak.

AKARYAKIT VE LPG PİYASASINDA YENİ DÖNEM

Teklif kapsamında akaryakıt, LPG ve lisansa tabi enerji piyasalarında vergi kayıplarının önlenmesine yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Vergi tahsil güvenliğinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tanınan teminat artırma yetkisi genişletilecek. Mevcut uygulamada iki kat olan teminat artırma yetkisi beş katına çıkarılacak.

Düzenlemenin özellikle akaryakıt ve LPG sektöründe kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlaması hedefleniyor.

BASIN İLAN KURUMU'NUN YETKİLERİ GENİŞLETİLİYOR

Teklifte internet haber sitelerine ilişkin önemli değişiklikler de yer alıyor.

Resmi ilan ve reklam alan internet haber sitelerinin nitelikleri, haber sayısı, kadro yapısı, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterlerin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

Basın yayın ilkelerine aykırı davranan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ihlalin ağırlığına göre 1 ila 10 gün arasında resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanabilecek.

DEPREM BÖLGESİ PROJELERİ İÇİN KDV DESTEĞİ UZATILIYOR

Teklif kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen konut ve altyapı projelerine yönelik vergi desteğinin süresi de uzatılıyor.

Genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına tesliminde uygulanan KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

TCMB PERSONELİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Kanun teklifinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası personeline yönelik disiplin hükümlerine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre, banka personeline uygulanacak disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve davranışlar kanun seviyesinde açık şekilde tanımlanacak.

GÖZLER GENEL KURUL'DA

Ekonomi, enerji, vergi ve medya sektörlerini doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Özellikle ticari plakalara getirilecek vergi istisnası ve akaryakıt piyasasına yönelik yeni teminat sistemi piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor.