Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüdüğünü belirten Şimşek, yüksek teknoloji sektörlerindeki üretimin aynı dönemde yüzde 3,9 arttığını kaydetti.

ŞİMŞEK'TEN "KATMA DEĞERLİ ÜRETİM" VURGUSU

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim yüzde 3,9 arttı; orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı haziran itibarıyla yüzde 44,5'e ulaştı.

Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir.

Verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz."