Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında geçtiğimiz hafta 9 hisse için yeni tedbir kararları uygulanmaya başlandı. Kararlar kapsamında bazı hisselere kredili işlem ve açığa satış yasağı getirilirken, bazı hisselerde brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi uygulanacak.

BORSADA TEDBİR KARARI ALINAN HİSSELER

Haftanın ilk tedbir kararı EMPAE hissesi için geldi. Hissede 9 Haziran 2026 - 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında brüt takas tedbiri uygulanacak.

IDGYO hissesi için ise 10 Haziran 2026 - 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında emir paketi tedbiri devreye alındı.

Aynı tarihler arasında BIGEN hissesinde tek fiyat işlem yöntemi uygulanmasına karar verildi.

ISKPL hissesi için 10 Haziran 2026 - 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı uygulanacak.

MAGEN hissesi de tedbir kapsamına alınan hisseler arasında yer aldı. Hissede 11 Haziran 2026 - 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanacak.

DAPGM hissesi için alınan kararla 12 Haziran 2026 - 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında kredili işlem ve açığa satış işlemleri yasaklandı.

15 Haziran 2026 tarihinden itibaren ise üç hisse için yeni tedbirler başlayacak. CELHA, ONRYT ve RYSAS hisselerinde 15 Haziran 2026 - 14 Temmuz 2026 tarihleri arasında kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı uygulanacak.

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