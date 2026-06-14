Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem gören bazı hisselerde uygulanan tedbirlerin sona ereceği tarihler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Tedbir uygulamalarının sona ermesiyle birlikte hisselerde kredi kullanımına ilişkin kısıtlamalar ve bazı işlem sınırlamaları kaldırılmış olacak. Özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar, tedbir süresinin bitmesini likidite ve işlem hacmi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

BU HAFTA TEDBİRLERİ SONA ERECEK HİSSELER

PKART

Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026

Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı

SURGY

Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026

Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı

EGEPO

Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026

Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı, emir paketi

DSTKF

Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026

Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı

ZERGY

Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026

Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı

OZATD

Tedbirlerin sona ereceği tarih: 18 Haziran 2026

Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

EFOR

Tedbirlerin sona ereceği tarih: 18 Haziran 2026

Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı

TEDBİRLERİN SONA ERMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS kapsamında uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler, hisselerdeki aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla devreye alınıyor. Tedbirlerin sona ermesiyle birlikte ilgili hisseler normal işlem kurallarına geri dönüyor.

Ancak tedbirlerin kalkması tek başına hisselerde yükseliş ya da düşüş anlamına gelmiyor. Uzmanlar, yatırımcıların şirket haberleri, finansal sonuçlar ve piyasa koşullarını da dikkate alarak işlem yapmaları gerektiğini belirtiyor.

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