7 hissede uygulanan tedbirler sona eriyor. PKART, SURGY, EGEPO, DSTKF, ZERGY, OZATD ve EFOR hisselerinde kısıtlamalar kalkacak.
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem gören bazı hisselerde uygulanan tedbirlerin sona ereceği tarihler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Tedbir uygulamalarının sona ermesiyle birlikte hisselerde kredi kullanımına ilişkin kısıtlamalar ve bazı işlem sınırlamaları kaldırılmış olacak. Özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar, tedbir süresinin bitmesini likidite ve işlem hacmi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.
BU HAFTA TEDBİRLERİ SONA ERECEK HİSSELER
PKART
Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026
Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı
SURGY
Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026
Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı
EGEPO
Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026
Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı, emir paketi
DSTKF
Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026
Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı
ZERGY
Tedbirlerin sona ereceği tarih: 15 Haziran 2026
Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı
OZATD
Tedbirlerin sona ereceği tarih: 18 Haziran 2026
Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi
EFOR
Tedbirlerin sona ereceği tarih: 18 Haziran 2026
Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı
TEDBİRLERİN SONA ERMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
VBTS kapsamında uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler, hisselerdeki aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla devreye alınıyor. Tedbirlerin sona ermesiyle birlikte ilgili hisseler normal işlem kurallarına geri dönüyor.
Ancak tedbirlerin kalkması tek başına hisselerde yükseliş ya da düşüş anlamına gelmiyor. Uzmanlar, yatırımcıların şirket haberleri, finansal sonuçlar ve piyasa koşullarını da dikkate alarak işlem yapmaları gerektiğini belirtiyor.
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