Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde değerleme çarpanları yatırımcıların yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, şirketlerin elde ettiği kara göre piyasa tarafından nasıl fiyatlandığını göstermesi nedeniyle öne çıkıyor.

Düşük F/K oranı tek başına yatırım kararı için yeterli olmasa da, şirketlerin mevcut karlılıklarına göre görece ucuz işlem gördüğüne işaret edebiliyor. Ancak sektör farklılıkları, büyüme beklentileri ve şirketlerin finansal yapıları da değerlendirmede önemli rol oynuyor.

EN DÜŞÜK F/K ORANINA SAHİP HİSSELER

12 Haziran itibarıyla ForInvest verilerine göre F/K oranı en düşük şu şekilde oldu;

ATEKS – F/K: 1,16

ASGYO – F/K: 1,33

EUHOL – F/K: 1,36

ISGSY – F/K: 1,75

HLGYO – F/K: 1,76

MERKO – F/K: 2,16

KERVN – F/K: 2,28

MRGYO – F/K: 2,31

FORTE – F/K: 2,32

GLRYH – F/K: 2,60

ULUFA – F/K: 2,69

A1CAP – F/K: 2,78

ESCOM – F/K: 2,87

TSKB – F/K: 2,96

LIDFA – F/K: 2,98

TERA – F/K: 3,06

SANEL – F/K: 3,23

THYAO – F/K: 3,27

F/K ORANI NEDİR? NEDEN ÖNEMLİ?

F/K oranı, bir şirketin piyasa değerinin net karına bölünmesiyle hesaplanıyor. Genel olarak düşük F/K oranı, hissenin kazancına göre daha düşük değerleme ile işlem gördüğünü gösterebilir. Ancak bazı durumlarda düşük F/K, şirketin büyüme beklentilerindeki zayıflık veya sektörel risklerden de kaynaklanabiliyor.

Bu nedenle yatırımcılar F/K oranını değerlendirirken PD/DD, FD/FAVÖK, büyüme oranları ve şirket karlılığı gibi diğer göstergelerle birlikte inceleme yapıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.