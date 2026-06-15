ABD ile Halkbank arasında yıllardır devam eden ve iki ülke ilişkilerinde önemli başlıklardan biri haline gelen ceza davasında kritik bir aşamaya geçildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın davanın tamamen düşürülmesini talep etmesinin ardından davaya bakan ABD'li Yargıç Richard Berman, nihai kararın verileceği duruşmanın tarihini belirledi.

KRİTİK DURUŞMA ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Cnbc-e'de yer alan habere göre; Halkbank davasına ilişkin kritik duruşma Manhattan'daki federal mahkemede çarşamba günü Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleştirilecek. Duruşmada ABD Adalet Bakanlığı'nın davanın düşürülmesine yönelik talebinin değerlendirilmesi bekleniyor.

DAVA TRUMP'IN İLK DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI

Halkbank, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran'a yönelik ABD yaptırımlarının ihlal edilmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı. Yıllar boyunca iki ülke arasında gerilime neden olan dava kapsamında taraflar, mart ayında ceza davasını sonlandırmayı hedefleyen bir uzlaşma anlaşmasına imza attı.

ANLAŞMADA HANGİ ŞARTLAR YER ALDI?

Uzlaşma kapsamında Halkbank'ın İran'a fayda sağlayabilecek herhangi bir işlem gerçekleştirmemesi şartı getirildi. Ayrıca bankanın yaptırımlar ve kara para aklamayla mücadele kurallarına uyumunu takip edecek bağımsız bir gözlemci atanması kararlaştırıldı.

Söz konusu anlaşmanın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde uzun süredir devam eden önemli bir sorunun çözümüne katkı sağlaması bekleniyor.

ERNST & YOUNG RAPORU SÜRECİ HIZLANDIRDI

Anlaşmanın ardından Halkbank, yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgelemek amacıyla uluslararası bağımsız denetim şirketi Ernst & Young'ı görevlendirdi. Bankanın anlaşma şartlarına uyumunun değerlendirildiği 90 günlük kritik süreç geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Denetim sürecinin olumlu sonuçlanmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı mahkemeye resmi başvurusunu yaparak Halkbank hakkındaki ceza davasının düşürülmesini talep etti.

GÖZLER YARGIÇ BERMAN'IN KARARINDA

Çarşamba günü yapılacak duruşmada Yargıç Richard Berman'ın savcıların talebini onaylaması halinde yaklaşık 9 yıldır gündemde olan Halkbank davasının resmen sona ermesi bekleniyor.